2023-05-27 23:22:05 ABD'li bilim insanları tüm dünyaya duyurdu! Adeta şifa kaynağı: Balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 içeriyor
Omega-3 kaynağı besinler hastalıklara karşı direnç kazanmamızı sağlar. Ve oldukça önemli gıdalar arasında yer alır. Omega-3 kaynağı denildiğinde ilk akla balık gelse de balık tüketmeyi sevmeyenler alternatif omega 3 gıdalarına yöneliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu balıktan 7 bin kat daha fazla omega 3 kaynağına sahip olan gıdayı açıkladı. ABD'li bilim insanları bu doğal gıdanın felç geçirme riskini yüzde 12 azalttığını tespit etti.