ABD'li bilim insanları tüm dünyaya duyurdu! Adeta şifa kaynağı: Balıktan 7 bin kat daha fazla omega-3 içeriyor

DİYABETE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR! Bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren keten tohumu, içeriğindeki bu asitle dolaşım yollarına fayda sağlıyor. Anti-inflamatuar etkisi bulunan alfa-linolenik asit kemik kayıplarına neden olan osteoporoz ile savaşmada ve tip 2 diyabete karşı korumada etkin rol oynuyor. İLAÇ ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR! Akciğer kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. İbrahim Saraçoğlu, omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besini anlata anlata bitiremedi. Hem içeriğindeki besinlerle hem de kabuğuyla çok faydalı olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu, bu besinin ilaç üretiminde bile kullanıldığını söyledi.