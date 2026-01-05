  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu

İran'da şok eden gözaltı: MOSSAD ajanı gözaltına alındı! Gündemi sarsan gelişmeler: Halk silahlandı, polisle çatışmaya başladı

İşten atılan emekçiler için DEM'li belediyelere suç duyurusu: Eşi benzeri görülmemiş bir zulüm

Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

12 bin yıllık yaşamın izlerine ulaşılmıştı! O insanların genetik haritası çıkarılıyor

Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

Görenler hemen telefonu çıkardı: Ankara'da hayrete düşüren manzara!
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Bankacılık devi Bank of America, 2026 yılı için değerli metallerde devrim niteliğinde bir rapor yayımladı. Banka, yeni yılda altın ve gümüşteki beklentileri açıkladı.

1
#1
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Bankacılık devi Bank of America altının 2026 yılında koruyucu bir yatırım aracı görevinde olacağını söyleyerek, gümüşte de sert yükselişlerin hakim olacağını dile getirdi.

#2
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

2026 yılı için merkezi bir portföy koruma aracı ve önemli bir getiri kaynağı olarak görüyor. Banka, üretim daralırken ve kazançlar altın fiyatlarına yüksek oranda bağlı kalırken, değerli metalin öne çıktığını savunuyor.

#3
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Sözcü'de yer alan habere göre analist Lawson Winder paylaştığı bir notta şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

"2026'ya baktığımızda, altının bir portföy koruma aracı ve potansiyel alfa kaynağı olarak öne çıkmaya devam edeceğini düşünüyoruz." Winder ayrıca, altına göre daha fazla yükseliş potansiyeli arayan ve daha yüksek risk almaya istekli yatırımcılar için gümüşün daha uygun olabileceğini ekledi.

#5
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Bankanın 2026 görüşü, daha düşük altın arzı ve artan maliyetler beklentisine dayanıyor. Winder, kapsadığı 13 Kuzey Amerikalı değerli metal hissesi için toplam altın üretiminin 2026'da -üşerek 19,2 milyon onsa gerileyeceğini tahmin ediyor. Ayrıca piyasa beklentilerinin hala çok iyimser olduğunu savunuyor.

#6
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Winder aynı zamanda ortalama sürdürülebilir maliyetlerin yıllık bazda :rtarak ons başına yaklaşık 1.600 dolara yükseleceğini bekliyor. Bu rakam piyasa beklentilerinin biraz üzerinde bulunuyor.

#7
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Analist, kârlılıkta keskin bir iyileşme de öngörüyor. Grubun toplam FAVÖK'ünün 2026'da A artarak yaklaşık 65 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

#8
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Bu görünüm, değerli metaller için olağanüstü bir yıl olan 2025'i takip ediyor. Geçen yıl altın e, gümüş ise 8 yükseldi. Değerli metal hisseleri külçe fiyatlarını önemli ölçüde geride bıraktı. Her iki metal de 2025'te birçok rekor kırdı. Altın ons başına 4.533 dolar, gümüş ise ons başına 79 dolar seviyelerine ulaştı.

#9
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Winder ayrıca gümüşün 2025 sonlarına doğru güçlü momentumunu vurguladı. Gümüşün performansını, döngünün başlarında altının gerisinde kalmasının ardından bir "yakalama" olarak tanımladı.

#10
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

GÜMÜŞ ALTINA GÖRE DAHA FAZLA PERFORMANS POTANSİYELİNE SAHİP Analist, 2026 için şu anki yaklaşık 59x olan altın-gümüş oranının, gümüşün altına göre daha fazla performans gösterme potansiyeline işaret ettiğini savunuyor.

#11
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Winder, 1980 ve 2011'de görülen 14x ve 32x seviyelerindeki geçmiş döngü dip oranlarının, bugünkü altın seviyelerinde önemli ölçüde daha yüksek gümüş fiyatlarını ima ettiğini belirtiyor.

#12
Foto - ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

2011 dip seviyesine göre gümüş, ons başına yaklaşık 135 dolara denk gelirken, 1981 dip seviyesi kullanıldığında bu rakam ons başına yaklaşık 309 dolara yükseliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den m..
Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında ya..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüz..
ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!
Dünya

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 23 Aralık'ta görevi bırakıp Türkiye’ye gitmesini önerdiğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23