ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

Bu görünüm, değerli metaller için olağanüstü bir yıl olan 2025'i takip ediyor. Geçen yıl altın e, gümüş ise 8 yükseldi. Değerli metal hisseleri külçe fiyatlarını önemli ölçüde geride bıraktı. Her iki metal de 2025'te birçok rekor kırdı. Altın ons başına 4.533 dolar, gümüş ise ons başına 79 dolar seviyelerine ulaştı.