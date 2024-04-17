ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

Rusya, Kuzey Kore ve İran’dan gelen kıtalararası balistik füze tehditlerini orta yol uçuşu aşamasında imha etmeyi amaçlayan Yer Tabanlı Orta Yol Savunma sistemi, Alaska’daki Fort Greely Üssü ve Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ne bulunan silolara yerleştirilmiş Kara Tabanlı Önleyici (GBI) füzelerinden oluşuyor. ABD Füze Savunma Ajansı geçtiğimiz günlerde Yer Tabanlı Orta Yol Savunma sistemi ile dünya genelinde bulunan ABD ve müttefik ülkelerin balistik füze savunma sistemleri için ortak bir komuta kontrol sistemi oluşturmak amacıyla Lockheed Martin ile 4,1 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte Lockheed Martin mevcut Komuta ve Kontrol, Savaş Yönetimi ve İletişim (C2BMC) sistemine daha fazla Uzay Alanı Farkındalığı (SDA) sağlayacak yeni teknoloji ve sensörlerin entegrasyonunu gerçekleştirecek. Sensörlerin entegrasyonu ve veri iletim kapasitesinin artırılması yoluyla bu geliştirme, operatörlerin dünya çapındaki savaş alanının tam bir görünümünü görmesine olanak tanıyacak. Bu yükseltmelerle birlikte sistemin Yer Tabanlı Orta Yol Savunması (GMD) sistemine erken ihbar uydularının yanı sıra kara ve deniz konuşlu radar tabanlı daha geniş bir sensör seti ile tehditlerin tek, bileşik, gerçek zamanlı bir resmini sağlaması öngörülüyor.