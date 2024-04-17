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Teknoloji-Bilişim
8
ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

2024-04-17 03:28:34
ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Füze Savunma Ajansı, Yer Tabanlı Orta Yol Savunması sistemi için geliştirilecek Yeni Nesil Önleyici füzesi için Lockheed Martin’i tercih etti.

#1
Foto - ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

Yeni nesil kara tabanlı kıtalararası balistik füze önleyicisi olan Yeni Nesil Önleyici (NGI) füzesinin geliştirilmesi için Lockheed Martin seçildi.

#2
Foto - ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) tarafından 15 Nisan 2024 tarihinde yapılan açıklamada, Füze Savunma Ajansının Kritik Tasarım İncelemesi, Kara Tabanlı Orta Yol Savunma (GMD) Silah Sistemine entegrasyon ve uçuş testleri yoluyla Yeni Nesil Önleyici (NGI) füzesinin geliştirilmesine devam etmesi için Lockheed Martin’in seçildiği duyuruldu.

#3
Foto - ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

Açıklamada, ABD Kuzey Komutanlığı’nın (USNORTHCOM) anakara füze savunmasını sağlaması için bir numaralı öncelik olan Yeni Nesil Önleyici füzesinin en geç 2028 mali yılının 4. çeyreğine kadar ilk operasyonel yetenek gereksinimlerini karşılanması için Lockheed Martin ile geliştirme ve üretim sözleşmesi imzalanacağı belirtildi.

#4
Foto - ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

ABD Savunma Bakanlığı ve Füze Savunma Ajansı 2021 yılında Lockheed Martin ve Northrop Grumman şirketlerine Kara Tabanlı Önleyici (GBI) füzelerinin yerini alması için başlatılan Yeni Nesil Önleyici projesinde ayrı ayrı prototipler üretmeleri için geliştirme sözleşmeleri vermişti. Füze Savunma Ajansı açıklamasında, çözümlerin teknik olgunluğunun, yüklenicinin sağladığı objektif performans verilerinin, tasarım geliştirme sürecindeki teknik titizliğin ve proje başlangıcından itibaren programa dahil edilen erken dönem test verilerinin incelenmesinin ardından verilen karar doğrultusunda en optimum çözümün tercih edildiğini belirtti. Füze Savunma Ajansı Direktörü Korgeneral Heath Collins Yeni Nesil Önleyici füzesi için Lockheed Martin’in ana yüklenici olarak seçilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada:

#5
Foto - ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

“Amerikan savunma endüstrisi ülkemizin en büyük güçlerinden biridir ve iki farklı tasarım yaklaşımı arasında karar vermek çok zordu. Lockheed Martin’i destekleme kararımıza ve Lockheed Martin’in ABD Kuzey Komutanlığı’nın operasyonel ihtiyacını karşılayacak ve 2028’de yerleştirilmeye hazır olacak Yeni Nesil Önleyici füzesini geliştirme ve sahaya çıkarma planlarına son derece güveniyoruz.” dedi. Lockheed Martin tarafından 15 Nisan günü yapılan açıklamada, ABD Füze Savunma Ajansının Yeni Nesil Önleyici füzesinin geliştirme faaliyetleri için Lockheed Martin’i ana yüklenici olarak seçtiği ve Lockheed Martin’in, Kara Tabanlı Orta Yol Savunma sistemi tarihindeki en modern, güvenilir ve teknik açıdan gelişmiş önleme uçağını sağlayacağı ifade edildi. Lockheed Martin tarafından geliştirme faaliyetleri süren çoklu imha aracı ile donatılacağı belirtilen Yeni Nesil Önleyici füzesinin ABD’yi hasım devletlerin uzun menzilli balistik füze saldırılarını korumak için tasarlandığı ve Füze Savunma Ajansının ABD anakarasını bu gibi tehditlere karşı korumak için verdiği çabayı destekleyeceği belirtildi.

#6
Foto - ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

Lockheed Martin Stratejik Füze Savunması genel müdürü Sarah Hiza Lockheed Martin’in yeni Nesil Önleyici füzesi için ana yüklenici olarak seçilmesiyle ilgili olarak, “Lockheed Martin, ulusumuzun güvenliğini sağlamak için devrim niteliğinde yeni bir önleme aracı geliştirme konusunda Füze Savunma Ajansı ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyor. Kara Tabanlı Orta Yol Savunma sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak ve tehditle birlikte hızla gelişebilecek güvenilir önleyiciler sunmaya kararlıyız. Ülkeyi mevcut ve gelecekteki tehditlerden koruyabilecek bir çözümle müşterilerimizi onlarca yıl boyunca desteklemeye hazırız.” ifadelerini kullandı. Yeni Nesil Önleyici programı, Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi aktörler tarafından fırlatılan balistik füzelerden kaynaklanan tehditlere karşı uyarlanmış Yer Tabanlı Orta Yol Savunma Sistemi’nin Raytheon ve Boeing ortaklığında geliştirilen Kara Tabanlı Önleyici füzelerinin yerini almayı planlıyor. Lockheed Martin, Yeni Nesil Önleyici füzesinin geliştirme faaliyetleri için L3Harris’in yan kuruluşu olan Aerojet Rocketdyne ile iş birliğinde bulunuyor.

#7
Foto - ABD'den yeni nesil füze hamlesi! Silah devini zengin edecekler

Rusya, Kuzey Kore ve İran’dan gelen kıtalararası balistik füze tehditlerini orta yol uçuşu aşamasında imha etmeyi amaçlayan Yer Tabanlı Orta Yol Savunma sistemi, Alaska’daki Fort Greely Üssü ve Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ne bulunan silolara yerleştirilmiş Kara Tabanlı Önleyici (GBI) füzelerinden oluşuyor. ABD Füze Savunma Ajansı geçtiğimiz günlerde Yer Tabanlı Orta Yol Savunma sistemi ile dünya genelinde bulunan ABD ve müttefik ülkelerin balistik füze savunma sistemleri için ortak bir komuta kontrol sistemi oluşturmak amacıyla Lockheed Martin ile 4,1 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte Lockheed Martin mevcut Komuta ve Kontrol, Savaş Yönetimi ve İletişim (C2BMC) sistemine daha fazla Uzay Alanı Farkındalığı (SDA) sağlayacak yeni teknoloji ve sensörlerin entegrasyonunu gerçekleştirecek. Sensörlerin entegrasyonu ve veri iletim kapasitesinin artırılması yoluyla bu geliştirme, operatörlerin dünya çapındaki savaş alanının tam bir görünümünü görmesine olanak tanıyacak. Bu yükseltmelerle birlikte sistemin Yer Tabanlı Orta Yol Savunması (GMD) sistemine erken ihbar uydularının yanı sıra kara ve deniz konuşlu radar tabanlı daha geniş bir sensör seti ile tehditlerin tek, bileşik, gerçek zamanlı bir resmini sağlaması öngörülüyor.

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