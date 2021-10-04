  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
ABD'den PKK/YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı

2021-10-04 12:03:29
ABD'den PKK/YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, ABD'den aldığı Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.

#1
Foto - S-400 konusunda Türkiye'yi hedef alan ABD, bir yandan teröristlere desteğe devam ediyor.

S-400 konusunda Türkiye'yi hedef alan ABD, bir yandan teröristlere desteğe devam ediyor.

#2
Foto - ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK’ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını geçen hafta onaylayarak birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK’ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını geçen hafta onaylayarak birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.

#3
Foto - ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARAÇLAR Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARAÇLAR Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.

Başkan Erdoğan: Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum
Aktüel

Başkan Erdoğan: Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"nın tüm gençlere hayırlı olma..
Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Harekete geçildi
Dünya

Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Harekete geçildi

Kolombiya'da gökyüzünde beliren siyah halka, uzmanları harekete geçirdi. Bazıları halkanın duman olduğunu söylerken, bazıları ise UFO olduğu..
Dişlerinizi beyazlatmak ister misiniz?
Kadın - Aile

Dişlerinizi beyazlatmak ister misiniz?

Evde kullanabileceğiniz birçok malzeme ile dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

Almanya’da CHP’yi rezil eden satış
Ekonomi

Almanya’da CHP’yi rezil eden satış

Çin merkezli COSCO Shipping’in yan kuruluşu olan COSCO Shipping Ports Limited’in Almanya’nın Hamburg Limanı’ndaki CTT konteyner terminalinin..
Ersin Tatar: Bir yolunu bulup kendi egemenliklerine geçirmişler
Siyaset

Ersin Tatar: Bir yolunu bulup kendi egemenliklerine geçirmişler

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları hakkında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ege'de..
Hatay'da hortum!
Yerel

Hatay'da hortum!

Hatay'da hortum kıyıdaki kumu ve denizdeki suyu çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay