2021-10-04 12:03:29 ABD'den PKK/YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, ABD'den aldığı Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, ABD'den aldığı Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.
S-400 konusunda Türkiye'yi hedef alan ABD, bir yandan teröristlere desteğe devam ediyor.
ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK’ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını geçen hafta onaylayarak birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.
ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARAÇLAR Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.
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