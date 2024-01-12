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ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?
Gündem
12
ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

2024-01-12 10:56:02
ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Bu hafta tüm dünya ABD'nin en büyük şehirlerinden New York'taki sinagogda bulunan gizli tünelleri konuştu. Yasa dışı bir şekilde birkaç binayı birbirine bağladığı belirtilen tüneli kazan Yahudi öğrenciler hakkında karar verildi. Bu arada akla yeni sorular takıldı. Acaba Türkiye’deki sinagogların altında da tünel var mı? Devletimiz bu konuda tedbir alıyor mu?

#1
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti.

#2
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Pazartesi günü sinagog yönetiminin, açılan mahzeni kapatmak için bir çimento kamyonu getirdiğini gören öğrenciler, beton harcını döktürmemek için işçilerin tünele geçişini engelledi ve tüm dünyanın gözü New York'taki bu gizli tünellere çevrildi.

#3
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

ÖĞRENCİLER DİRENDİ Sinagogun bulunduğu mekanı kutsal alan olarak gören ve bu alanı genişletmek için mahzen kazdıklarını öne süren grup, yönetimi protesto ederek sinagogun ahşap kaplamalarını söktü ve polise teslim olmamak için uzun süre direndi. Yetkililerin yardım çağrısı üzerine sinagoga gelen polis, uzun süre direnen radikal öğrencileri gözaltına almak zorunda kaldı.

#4
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ Tüneller, sosyal medyada da ilgi çekti. Tünellerin COVID-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddiaları yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Öte yandan medyaya yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüş ve kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümlerin yer alması dikkat çekmişti.

#5
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

DÖRT BİNAYI BİRBİRİNE BAĞLIYOR Tünelin dört farklı binayı birbirine bağladığı da belirtildi: Doğu Parkway'deki iki bina, 302 Kingston Ave.'deki bir yapı ve Union Caddesi yakınındaki başka bir uzantı. Chabad-Lubavitch Hasidic hareketinin altı üyesinin, gizli tüneli izin veya onay olmadan kaba aletlerle ve çıplak elleriyle kazdığı iddia ediliyor.

#6
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

BİNALAR İÇİN TAHLİYE KARARI Ayrıca kazılan tünelin geçtiği binaların tehlikede olabileceği endişesi de var. Bulgular, yapısal stabilite endişeleri nedeniyle her iki bina için kısmi boşaltma emri çıkarıldı. Binaların altında bulunan kaçak kazı çalışmalarını ve bunun komşu yapılar üzerindeki etkilerini araştırmak için yetkililer bölgeye giderken, bina sakinlerinin güvenliğini sağlamak için binaların bazı kısımları için tahliye emri verildi.

#7
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Kingston Bulvarı'ndaki iki katlı bina için tamamen boşaltma emri çıkarıldı; müfettişler hem bodrumda hem de birinci katta yangına dayanıklı duvarların yıkıldığını tespit etti.

#8
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

BEŞ ÖĞRENCİ İÇİN KARAR... Tüm dünyayı meraklandıran ve hatta çeşitli komplo teorilerine bile konu olan tüneller kapatılmak istendiğinde yetkililer öğrencilerin direnişiyle karşılaştı. Bazı öğrencilerin işçilerin tünele girmesini engellemeye çalışması nedeniyle şiddetli bir isyan çıktı. Polisler yaşları 19 ile 21 arasında değişen dokuz kişiyi tutukladı. Dov Bear Shenhav (20); Shmuel Malka (19); Blumenfeld Yerachmiel (20); Henachem Mulakando (19) ve Levi Tyz Lahav (20) polise ve işçilere direndikleri, sinagog duvarını yıktıkları için tutuklandı.

#9
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Beşi de salı gecesi Brooklyn Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarında suçlarını kabul etmedi ve kefaletsiz serbest bırakıldı.

#10
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

SİNAGOGDAN AÇIKLAMA Tünel kazılan sinagogun bağlı olduğu Chabad Lubavitch adlı Yahudi kuruluşun Halkla İlişkiler Sorumlusu Yaacov Behrman, öğrencileri "haydut" olarak adlandırdı. Behrman, yazılı açıklamasında, söz "Haydut kişiler, sinagogun bitişiğinde kaçak bir mahzen için alan kazmaya çalışıyordu. Enkazları, komşu bir kuruluşa ait, yıllardır kullanılmayan boş bir araziye atıyorlardı. Tespit edilmekten kaçınmak için, kaçak mahzenden komşu mülke doğru küçük bir geçit kazarak enkazı fark edilmeden ortadan kaldırdılar. Bu haydut kişilerin, işçilerin (kazılan) bölgeyi kapatmasını engelleme çabaları, profesyonel, sorumlu ve büyük bir hassasiyetle hareket eden NYPD'nin olaya dahil olmasına neden oldu." konusu olayı şöyle özetledi: "Haydut kişiler, sinagogun bitişiğinde kaçak bir mahzen için alan kazmaya çalışıyordu. Enkazları, komşu bir kuruluşa ait, yıllardır kullanılmayan boş bir araziye atıyorlardı. Tespit edilmekten kaçınmak için, kaçak mahzenden komşu mülke doğru küçük bir geçit kazarak enkazı fark edilmeden ortadan kaldırdılar. Bu haydut kişilerin, işçilerin (kazılan) bölgeyi kapatmasını engelleme çabaları, profesyonel, sorumlu ve büyük bir hassasiyetle hareket eden NYPD'nin olaya dahil olmasına neden oldu."

#11
Foto - ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Türkiye'de pek çok sinagog bulunuyor. İstanbul Aşkenaz Sinagogu da bunlardan biri. Acaba bu sinagogların altında da tüneller var mı? Devletimiz bu konuda tedbir alıyor mu? Bu soruların yanıtı merak ediliyor.

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