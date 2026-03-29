ABD'de Trump'a büyük öfke! On binlerce kişi yürüdü

New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada protestoların barışçıl şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, "New York’un beş ilçesinin tamamında on binlerce kişi, Anayasa’nın birinci maddesinde güvence altına alınan haklarını barışçıl bir şekilde kullanırken, NYPD protestolarla ilgili tek bir tutuklama bile yapmadı" ifadelerine yer verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto, Manhattan’ın en kalabalık bölgelerinde düzenlenirken herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi. "Krallara Hayır" protestoları daha önce iki kez düzenlenmiş, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen gösterilere toplamda 5 milyondan fazla kişinin katıldığı açıklanmıştı. Manhattan’daki son eylem, hem katılım düzeyi hem de ülke genelindeki yaygınlığıyla dikkat çekti.