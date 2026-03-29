Füzeler cep yakıyor! İHA'ları düşürebilen otonom silah ürettiler
Leonidas AGV, yüksek güçlü mikrodalga silahıyla dron sürülerini saniyeler içinde etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.
Modern savaş sahasında düşük maliyetli dronlar, ordular için en büyük tehditlerden biri haline geldi. Geleneksel füze sistemleri bu tehditleri etkisiz hale getirebilse de yüksek maliyetleri nedeniyle sürdürülebilirlik ciddi bir sorun oluşturuyor.
ABD’de düzenlenen AUSA 2026 etkinliğinde tanıtılan Leonidas Autonomous Ground Vehicle (AGV), bu soruna çözüm üretmek amacıyla geliştirildi. Sistem, Epirus, General Dynamics Land Systems ve Kodiak AI iş birliğiyle geliştirildi.
Araç üzerinde bulunan Leonidas mikrodalga silahı, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak dronların elektronik sistemlerini devre dışı bırakıyor. Bu teknoloji sayesinde tek tek hedef almak yerine aynı anda birden fazla dron etkisiz hale getirilebiliyor. Lazer sistemlerinin aksine, sürü saldırılarına karşı daha etkili bir çözüm sunması dikkat çekiyor.
Ford F-600 şasisi üzerine kurulan araç, sürücüsüz çalışabilecek şekilde tasarlandı. Gelişmiş sensörler ve yapay zeka destekli sürüş sistemi sayesinde kendi rotasını belirleyebiliyor, engellerden kaçınabiliyor ve tehditlere göre konum değiştirebiliyor. Gerekli durumlarda ise uzaktan insan kontrolü devreye girebiliyor.
Sistemin en önemli avantajlarından biri, fiziksel mühimmat kullanmaması. Bu sayede yeniden yükleme ihtiyacı ortadan kalkarken, sistem uzun süre kesintisiz görev yapabiliyor.
Henüz operasyonel sahada tam anlamıyla test edilmemiş olsa da geliştirici şirket Epirus, sistemin testlerde 66 dronu başarıyla düşürdüğünü açıkladı. Uzmanlar, bu tür teknolojilerin özellikle yoğun dron saldırılarının yaşandığı modern çatışmalarda “oyun değiştirici” olabileceğine dikkat çekiyor.
Leonidas AGV gibi sistemler, düşük maliyetli dron tehditlerine karşı daha ekonomik ve ölçeklenebilir çözümler sunarak savaşın doğasını yeniden şekillendirmeye aday görünüyor.
