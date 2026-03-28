Ülkede alarm verildi: İkinci bir duyuruya kadar İHA kullanımını yasakladık
İran'ın Körfez'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları sonrası bir Arap ülkesinde ikinci bir duyuruya kadar İHA kullanımı yasaklandı.
İran, ABD-İsrail savaşı hız kesmeden devam ederkern Bahreyn, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik düzenlediği misillemeler nedeniyle yeni bir güvenlik kararı aldıklarını duyurdu.
Bahreyn'den yapılan açıklamada, "ülkenin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve sivil korumanın güçlendirilmesi amacıyla kullanım amacına bakılmaksızın tüm dronların kullanımının yasaklandığı" belirtildi.
Açıklamada, yasağa aykırı şekilde kullanılan her türlü dronun engelleneceği ve imha edileceği, yasağı ihlal edenler hakkında da yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.
Yasağın bugünden geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar süreceği ifade edildi.
