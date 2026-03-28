Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'
Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

Ukrayna, Rusya savaşında edindiği tecrübelerle “önleyici drone” (interceptor drone) sistemlerini başarı şekilde kullanmaya başladı.

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

Ukrayna’nın “küçük hava savunma sistemi” olarak adlandırılan önleyici drone birimleri, Rusya'nın hava saldırılarını durdurmada kritik bir başarı elde etti. Savunma Bakanlığı’nın resmi Telegram kanalları üzerinden yapılan açıklamada, Şubat ayı boyunca elde edilen kazanımlar paylaşıldı.

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

Bakanlık açıklamasında, önleyici drone sistemlerinin etkinliği şu sözlerle vurgulandı:

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

İmha Edilen Hedefler: Şubat ayında Ukrayna Savunma Kuvvetleri, drone-savar sistemleriyle 10 binden fazla Rus İHA’sını düşürdü.

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

Hedef Tipleri: Düşürülen hava araçları arasında stratejik öneme sahip “Shahed” kamikaze dronları ve Rusya’nın yeni nesil “Gerbera” tipi insansız hava araçları bulunuyor.

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

Ukrayna’nın drone savaşlarındaki başarısının arkasında sadece teknoloji değil, aynı zamanda dijital yönetim hızı da bulunuyor. Ukrhaber’in aktardığı verilere göre:

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

Mission Control: Ukrayna, sadece iki ay içinde insansız hava araçları için tekil bir dijital yönetim sistemi olan “Mission Control”ü hayata geçirdi.

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

DELTA Entegrasyonu: DELTA ekosisteminin bir parçası olarak çalışan bu sistem, tüm ordu gövdeleri ve askeri gruplar tarafından kullanılmaya başlandı.

Foto - Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük'

Hızlı Karar Mekanizması: Sistem, sahadan gelen anlık verilere dayanarak komuta kademesinin saniyeler içinde karar vermesini sağlıyor.

