Askeri uçak Türkiye semalarında acil durum ilan etti: Adana'ya iniş için izin istedi
Haber Merkezi

Askeri uçak Türkiye semalarında acil durum ilan etti: Adana'ya iniş için izin istedi

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 Globemaster III Askeri Nakliye Uçağı, acil durum ilan ederek Türkiye'ye iniş için izin istedi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 Globemaster III Askeri Nakliye Uçağı, bir Yunan Hava Üssü’nden kalkış yaptıktan sonra acil durum ilan etti ve Türkiye’ye acil iniş yaptı.

Dün akşam saat 22:00 (TSİ) sularında bir Yunan hava üssünden kalkış yapan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17A Globemaster III Askeri Nakliye Uçağı (06-6161), kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza yaşayarak 7700 kodu ile acil durum (emergency) ilan etti. Türk hava kontrol makamlarıyla iletişime geçen uçağın, 10. Ana Jet Üssü İncirlik’e inişine izin verildi ve 23:10 (TSİ) sularında inişini gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş, yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yoğun savaşta lojistik yükü ise Yunan askeri hava üslerini bir ‘hub’ olarak kullanan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 Globemaster III Askeri Nakliye Uçakları üstleniyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Türkiye, savaşın bir tarafı olmayacağını kararlı bir şekilde deklare etmişti. Bu stratejik duruş kapsamında Ankara; İran operasyonlarında kullanılan muharip veya destek statüsündeki yabancı hava araçlarının İncirlik Üssü’nü kullanmasına izin vermiyor.

Bu sebeple operasyonel lojistik yükünü Yunanistan ve çevre ülkelerdeki üsler üzerinden yürüten ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçak, dün geceki olayda “insani ve teknik zorunluluk” (emergency) kapsamında İncirlik’e iniş gerçekleştirdi.

Öte yandan NATO görevi kapsamında Polonya, İspanya, ABD ve diğer ülkelerin hava platformları ve askeri personeli, İncirlik’te bulunabiliyor. Halihazırda; Polonya’ya ait Bayraktar TB2’ler, İspanya’ya ait Patriot PAC-2 Hava Savunma Bataryası, NATO’ya ait PAC-3 Füze Savunma Bataryası ve ABD’ye ait birkaç helikopterin İncirlik’te bulunduğu biliniyor. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

Ömer Hayyam

Aklımızla dalga geçmeyin. İnsani boyut bunun neresinde ? Madem zorunlu iniş yapacak neden incirlik?

Vay vay

İnşallah Abd ve İsraile silah,mühimmat taşımıyordur..bunlara güven olmaz..
