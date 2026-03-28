'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu
Haber Merkezi

'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle bir ifşa olayıyla daha gündeme geldi. Gelişme dünya gündemine oturdu.

Foto - 'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu

Mürettebattan bir subayın kullandığı akıllı saat uygulaması nedeniyle konumunu ifşa olan Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle, bir kez daha güvenlik zafiyeti yaşadı.

Foto - 'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu

France TV'de yayınlanan görüntülerd, geminin radar ekranı yayına verildi. Ekranda, geminin Kuzey Kıbrıs'ın 60 kilometre doğusunda olduğu ortaya çıktı.

Foto - 'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu

Ayrıca görüntülerde, bir personelin uçuş takip hizmeti veren internet sitesi FlightRadar24'ü kullandığı görüldü. Bunun da ayrıyeten bir güvenlik zafiyeti yaratacağı belirtiliyor.

Foto - 'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu

İstihbarat servisleri, belirli bir bölgedeki sivil internet trafiğini izleyebilir. Denizin ortasında, hiçbir sivil yerleşimin olmadığı bir noktadan bir IP adresinin Flightradar sunucularına bağlanması, o noktada konum verisini ele verebilir.

Foto - 'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu

Gemi, mart ayı başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla bölgedeki artan gerilim ve çatışmalar üzerine "savunma amaçlı" bir misyonla Akdeniz'e sevk edildi.

Foto - 'Bu nasıl bir zaafiyet' dedirtti: Milyar dolarlık uçak gemisi ifşa oldu

Daha önce Baltık Denizi'nde bir görevde bulunan gemi, oradaki faaliyetini yarıda keserek Cebelitarık üzerinden Doğu Akdeniz'e intikal etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23