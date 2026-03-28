İsrail'e uyku haram! Türkiye'nin 5. nesil uçağı KAAN'dan müthiş haber

TESLİMAT TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ - Demiroğlu, Teslimat tarihi 2029'da yapılması planlanan KAAN için süreçte değişiklik olduğunu aktardı. KAAN'ın Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatın 2028'de yapılacağını müjdeledi. Yerli motor entegrasyonuyla 2032'den itibaren hem Türkiye hem de Endonezya'ya teslim edilecek. Mehmet Demiroğlu, projeyi "Türk mühendisliğinin dünyaya gücünü gösteren bir ekosistem" olarak tanımladı.