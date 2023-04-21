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Doğa
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ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı

2023-04-21 11:08:38
ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı

ABD’nin Alaska eyaletinde ürkütücü ve gizemli bir sarmal görüntülendi. Kuzey ışıklarının arasında olduğu belirtilen sarmalın galaksilerde görülen ışıklardan daha farklı olduğu belirtildi. Uzmanları da etkileyen manzara Deneyimli bir aurora avcısı olan Todd Salat tarafından fotoğraflandı. Çeşitli üniversitelerdeki uzmanlar gizemli ışıkların Falcon 9 aracının SpaceX tarafından fırlatılmasından sonra oluştuğuna dikkat çekerek ‘’bu kesinlikle UFO değil’’ dedi.

#1
Foto - ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı

ABD’nin Alaska eyaletinde genelde galaksilerde ortaya çıkan gizemli bir sarmal görüntülendi. Kuzey ışıklarının arasındaki ürkütücü ışık dünyadan çok farklı bir manzara ortaya çıkardı.

#2
Foto - ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı

İlk başta jet uçağı olduğu düşünülen parlak ışık spiral bir şekil aldı ve hızla büyüdü. Mavimsi sarmal ışık bilim kurgu filmlerini aratmıyordu. HIZLA BÜYÜDÜ VE YAKLAŞTI Aurora avcısı Salat web sitesinde yaptığı açıklamada, "Bu parlak sarmal hızla büyürken bana doğru geldiğinde, ‘Ne oluyor?’ dedim. Ürkütücü ışığı yaklaşık 7 dakika sonra kaybolana kadar fotoğrafladım. Diğer gökyüzü gözlemcileri de arka planda kuzey ışıkları olmadan fotoğraf çekti. Alaska Üniversitesi'nden bir gökyüzü kamerası, olayın’’ dedi. Araştırmacılar, Kaliforniya'dan Falcon 9 aracının SpaceX tarafından üç saat önce fırlatılmasına dikkat çekti. Bu tür ışık modellerinin son yıllarda daha ticari uydu fırlatmalarıyla giderek yaygınlaştığı belirtildi.

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Foto - ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı

San Antonio'daki Texas Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisi ve yardımcı Doç. Chris Combs, "Bakmak ilginç, kesinlikle bir UFO değil. Bu sadece SpaceX, bunları sık görmeye başlıyoruz" dedi. Araştırmacılar, olayın muhtemelen fırlatma sırasında salınan fazla yakıttan kaynaklandığını söylüyor. Motor egzozundaki su buharı veya diğer gazlar yüksek rakımda donarak buz kristalleri oluşturmuş olabilir. Buz kristalleri, yerden görebildiğimiz uzaydan gelen güneş ışığını yansıtır. Boston Üniversitesi'nden bir uzay fizikçisi olan Carlos Martinis, roketin dönmesi nedeniyle oluşan spiral şeklin "dönen bir fıskiye başlığından gelen su" gibi olduğunu söyledi.Alaska Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nde Doç. Uzay fizikçisi Don Hampton ise Falcon 9'un atmosfere güvenli bir şekilde alçaltılabilmesi için yörüngeden çıkması 1. Aşama olduğunu söylüyor. 2. Aşamada fırlatılma yükü yörüngeye transfer eder atmosferde yanar ve bir okyanus üzerinde olduğu gibi güvenli bir şekilde atılabilmesi için kendisini yeniden konumlandırır. Bunun sonucunda yörünge dışı bir yanık kullanır.

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Foto - ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı

Hampton, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Ayrıca çok hızlı yayıldığını da görebilirsiniz, bu nedenle konsantrasyon birkaç yörüngeden sonra sıfıra iniyor. Bu irtifalardaki güneş ışığında, herhangi bir karmaşık molekül, güneş ışığındaki ultraviyole dalga boyları tarafından kurucu atomlara ve basit moleküllere bölünecek." ‘’Çoğu büyük roket fırlatma benzer bir bulut üretecektir, ancak coğrafya ve zamanlama nedeniyle bunu gözlemlemek daha nadirdir. Egzoz veya yakıtın güneş ışığında olması ve zeminin karanlık olması gerekir. Gördüğümüz şey ya roket egzozu ya da yakıt boşaltmaydı. SpaceX onayı olmadan emin olamam."

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