2023-04-21 11:08:38 ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı
ABD’nin Alaska eyaletinde ürkütücü ve gizemli bir sarmal görüntülendi. Kuzey ışıklarının arasında olduğu belirtilen sarmalın galaksilerde görülen ışıklardan daha farklı olduğu belirtildi. Uzmanları da etkileyen manzara Deneyimli bir aurora avcısı olan Todd Salat tarafından fotoğraflandı. Çeşitli üniversitelerdeki uzmanlar gizemli ışıkların Falcon 9 aracının SpaceX tarafından fırlatılmasından sonra oluştuğuna dikkat çekerek ‘’bu kesinlikle UFO değil’’ dedi.