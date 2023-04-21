ABD’de tedirgin eden gizemli ışık! Araştırmacılar ‘UFO değil’ diyerek gerçeği açıkladı

San Antonio'daki Texas Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisi ve yardımcı Doç. Chris Combs, "Bakmak ilginç, kesinlikle bir UFO değil. Bu sadece SpaceX, bunları sık görmeye başlıyoruz" dedi. Araştırmacılar, olayın muhtemelen fırlatma sırasında salınan fazla yakıttan kaynaklandığını söylüyor. Motor egzozundaki su buharı veya diğer gazlar yüksek rakımda donarak buz kristalleri oluşturmuş olabilir. Buz kristalleri, yerden görebildiğimiz uzaydan gelen güneş ışığını yansıtır. Boston Üniversitesi'nden bir uzay fizikçisi olan Carlos Martinis, roketin dönmesi nedeniyle oluşan spiral şeklin "dönen bir fıskiye başlığından gelen su" gibi olduğunu söyledi.Alaska Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nde Doç. Uzay fizikçisi Don Hampton ise Falcon 9'un atmosfere güvenli bir şekilde alçaltılabilmesi için yörüngeden çıkması 1. Aşama olduğunu söylüyor. 2. Aşamada fırlatılma yükü yörüngeye transfer eder atmosferde yanar ve bir okyanus üzerinde olduğu gibi güvenli bir şekilde atılabilmesi için kendisini yeniden konumlandırır. Bunun sonucunda yörünge dışı bir yanık kullanır.