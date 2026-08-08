ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

Trump'a anlatırken temkinli davranıyor Haberde Caine'in Başkan Trump ile ilişkilerini korumaya büyük önem verdiği ve bu nedenle askeri tırmanmanın doğurabileceği olumsuz sonuçları aktarırken oldukça dikkatli davrandığı belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre Caine, bir aşamada Beyaz Saray'da kendisine bir ofis tahsis edilmesini dahi istedi. Böylece Başkan'a daha düzenli şekilde askeri brifing verebileceği belirtildi. Yakın zamanda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantıda ise Caine'in mühimmat stoklarındaki sorunlar dahil olmak üzere savaşın daha fazla tırmandırılmasının doğurabileceği askeri sonuçları ayrıntılı şekilde anlattığı kaydedildi.