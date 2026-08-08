ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor
ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in, İran'la devam eden savaşın askeri yöntemlerle kolay şekilde sona erdirilemeyeceği konusunda Trump yönetimini uyardığı öne sürüldü. CNN'e konuşan kaynaklara göre Caine, hava bombardımanının Washington'ın hedeflerine ulaşmasını sağlamayabileceğini, yeni bir askeri tırmanmanın ise ters tepebileceğini belirterek yönetim içinde “savaştan çıkış yolu” arayışına girdi.