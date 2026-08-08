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ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

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ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in, İran'la devam eden savaşın askeri yöntemlerle kolay şekilde sona erdirilemeyeceği konusunda Trump yönetimini uyardığı öne sürüldü. CNN'e konuşan kaynaklara göre Caine, hava bombardımanının Washington'ın hedeflerine ulaşmasını sağlamayabileceğini, yeni bir askeri tırmanmanın ise ters tepebileceğini belirterek yönetim içinde “savaştan çıkış yolu” arayışına girdi.

#1
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

CNN'den Washington'ı sarsacak İran haberi ABD'nin İran'la sürdürdüğü savaşta Washington yönetiminin perde arkasında yaşanan görüş ayrılıklarına ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. CNN'e konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen üç kaynağa göre ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, son haftalarda Başkan Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarıyla gerçekleştirdiği kapalı toplantılarda ABD'nin İran savaşından çıkmanın bir yolunu bulması gerektiğini dile getirdi. Caine'in, çatışmayı daha da tırmandırmak amacıyla gündeme getirilen askeri seçeneklerin ters tepebileceği konusunda da uyarıda bulunduğu aktarıldı.

#2
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

“Hava gücü hedeflere ulaşmaya yetmeyebilir” Habere göre Caine'in üzerinde özellikle durduğu konuların başında hava saldırılarının sınırları geliyor. ABD Genelkurmay Başkanı'nın, yalnızca hava bombardımanıyla İran'ın Başkan Trump'ın şartlarına uygun bir anlaşmayı kabul etmeye zorlanmasının mümkün olmayabileceği görüşünü üst düzey isimlerle paylaştığı belirtildi. Caine'in, Trump'ın savaş için ilan ettiği hedeflerin yalnızca hava gücü kullanılarak gerçekleştirilmesinin büyük olasılıkla mümkün olmayacağını düşündüğü aktarıldı.

#3
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

Yönetimin zirvesinde kritik İran toplantıları CNN'e konuşan kaynaklara göre Caine bu düşüncelerinde yalnız değil. CIA Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de dahil olduğu üst düzey görüşmelerde askeri tırmanmanın oluşturacağı riskler ile savaştan çıkış seçenekleri masaya yatırıldı. Caine'in bu toplantılardaki temel amacının, ABD askerlerinin doğrudan sahaya konuşlandırılmasını gerektirmeyen seçenekler de dahil olmak üzere mevcut askeri planların sınırlarını ve risklerini yönetimin önüne koymak olduğu belirtildi. Kaynaklardan biri Caine'in yaklaşımını, “Bu, onun orduyu koruma yöntemi” sözleriyle değerlendirdi.

#4
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

Savaş altıncı ayına girerken tablo değişti CNN'in haberinde dikkat çekilen bir başka nokta ise savaşın geldiği aşama oldu. Savaş altıncı ayına girerken, Trump'ın ilk haftalarda İran'ın askeri kapasitesinin yok edildiği yönündeki açıklamalarına rağmen, ABD'nin en üst düzey askeri yetkilisinin kapalı toplantılarda savaşı bitirecek “kolay” bir askeri çözüm bulunmadığı görüşünü dile getirdiği aktarıldı. Caine'in sözcüsü kapalı görüşmeler hakkında yorum yapmazken, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı da CNN'in konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

#5
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

Bombardımanın yeniden başlamasına karşı uyardılar Kaynaklardan biri, Trump'ın temmuz ayının sonunda İran'a yönelik bombardımanı yeniden tam güçle başlatma tehdidinde bulunduğu sırada Caine ve yönetimdeki bazı üst düzey yetkililerin muhtemel sonuçlardan ciddi şekilde endişelendiğini söyledi. Operasyonel ayrıntı vermeyen kaynak, saldırı seçeneğine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM içerisindeki bazı unsurların destek verdiğini aktardı. İsrail'in de savaşın daha fazla tırmanmasına yol açabilecek bir operasyonu genel olarak desteklediği öne sürüldü. Trump ise daha sonra saldırıları iptal etmiş, kararında Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinden gelen taleplerin etkili olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte yönetimden bir yetkili, Trump'ın gelecekte İran'a yeniden saldırı düzenlenmesi seçeneğini tamamen masadan kaldırmadığını söyledi.

#6
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

ABD'nin mühimmat stokları da alarm veriyor Washington yönetiminin karşı karşıya olduğu bir diğer kritik sorun ise mühimmat stokları. Saldırıların iptal edilmesinden önce ve sonra yayımlanan haberlerde, ABD ordusunun mühimmat stoklarında yaşanan azalmanın Washington'ın kararlarında etkili olduğu belirtilmişti. CNN'e konuşan kaynaklara göre mühimmat konusundaki endişeler yalnızca Caine tarafından dile getirilmiyor. Körfez ülkelerinden yetkililerin de Trump yönetimiyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde gelişmiş hava savunma sistemlerindeki yetersizlikleri gündeme getirdiği ve savaşın tırmanması halinde İran'ın saldırılarına karşı koymakta güçlük yaşanabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

#7
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

Trump'a anlatırken temkinli davranıyor Haberde Caine'in Başkan Trump ile ilişkilerini korumaya büyük önem verdiği ve bu nedenle askeri tırmanmanın doğurabileceği olumsuz sonuçları aktarırken oldukça dikkatli davrandığı belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre Caine, bir aşamada Beyaz Saray'da kendisine bir ofis tahsis edilmesini dahi istedi. Böylece Başkan'a daha düzenli şekilde askeri brifing verebileceği belirtildi. Yakın zamanda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantıda ise Caine'in mühimmat stoklarındaki sorunlar dahil olmak üzere savaşın daha fazla tırmandırılmasının doğurabileceği askeri sonuçları ayrıntılı şekilde anlattığı kaydedildi.

#8
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

Kapalı kapılar ardında çok daha açık konuşuyor CNN'in kaynaklarından biri, Caine'in özel görüşmelerinde kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerden çok daha açık konuştuğunu belirtti. General Caine'in hava gücünün sınırlarını kabul ettiği ve yalnızca bombardımanın İran savaşında ilan edilen hedeflere ulaşılmasını büyük olasılıkla sağlayamayacağı görüşünü tekrarladığı aktarıldı.

#9
Foto - ABD ordusunun zirvesinde İran paniği! Trump'a kritik uyarı: Bu savaşın kolay çıkışı yok: Mühimmat stokları da alarm veriyor

Ortaya çıkan tablo, savaşın altıncı ayına girilirken Washington'da askeri tırmanmadan ziyade İran savaşından nasıl çıkılacağına ilişkin arayışların yönetimin en üst kademelerinde tartışılmaya başladığını gösteriyor.

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