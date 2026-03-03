  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mossad, Hamaney’i böyle vurmuş! “Trafik lambası” detayına inanamayacaksınız Sporda bile aynı halt! Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail’e kıyak geçtiler Ortalık ayağa kalkmıştı! “Türkiye’deki askeri üs vuruldu” iddiasının hemen ardından sıcak gelişme Senatör bizzat bildirdi: Trump'ın bir sonraki hedefi olacak ülke açıklandı! ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu! Yakın zamanda Türkiye’ye kafa tutmaya çalışıyorlardı: Füzeleri, İHA'ları gören Rumlar ağlamaya başladı Piyasalar alev alev! Altın fiyatları uçuşa geçti! Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olmuşlardı! Orta Doğu yangın yerine dönerken, Arap ülkesi “Kimse bize yaklaşmaya cesaret edemez” dedi ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı: İşte Pentagon’un “ölüm makineleri”
Dünya
6
Yeniakit Publisher
ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu!

İran Kadın Milli Futbol Takımı, Güney Kore ile oynanan Asya Kupası öncesi seremonide ulusal marşı söylemedi.

1
#1
Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu!

Avustralya’da başlayan 2026 Kadınlar Asya Kupası, dikkat çeken anlara sahne oldu. Turnuvaya savaşın gölgesinde katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, turnuvanın ilk maçında Güney Kore'yle karşı karşıya geldi. Mücadele başlamadan önce seramoniye çıkan İranlı kadın sporcular, milli marş sırasında sessiz kaldı.

#2
Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu!

KADIN FUTBOLCULAR MİLLİ MARŞI OKUMADI İran'daki rejimi protesto etmek için milli marşı söylemeyen İranlı kadın sporcuların o anları objektiflere yansıdı.

#3
Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu!

Öte yandan İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#4
Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu!

SALDIRILAR SÜRÜYOR İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#5
Foto - ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu!

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Bunları vatana ihanetten idam etmeleri gerekir. Iranda onlarca kız çocuğunu katledenlere şirin gözükmek için yapmayacakları alçaklık yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Gündem

ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD’ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt’te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu. Ayrıca İran'ın birkaç ABD uçağını düşürdüğü iddia ediliyor...
Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran..
Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?
Gündem

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin depremzedeler için sadece 3 yılda 550 binden fazla konut inşa etmesine bile 'Babanızın parasıyla yapmadınız'..
İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi
Dünya

İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki çatışmalarda ölen ve yaralanan Amerikan askerlerine ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Yapılan a..
Rusya'dan ABD'ye son ihtar: Trump, durmazsa 3. Dünya Savaşı başlayacak
Dünya

Rusya'dan ABD'ye son ihtar: Trump, durmazsa 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarının nükleer silahlanma yarışını..
28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber
Gündem

28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Uludağ’ın avukatları, karar teb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23