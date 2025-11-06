ABD Devlet Başkanı Trump'ın basın toplantısından sonra gündeme geldi! Maddi sıkıntılar, ABD'yi üzen bilanço... Zarar etti!

Ekonomistler, kapanmanın Şükran Günü ve Noel alışveriş sezonuna sarkması halinde etkinin büyüyeceği konusunda hemfikir. Moody’s Analytics’ten Mark Zandi, bu durumda tüketici harcamalarının hızla düşeceğini ve ekonomik güvenin daha da sarsılacağını öngörüyor. ABD'deki bilanço açıklamaları şirketler ve bu şirketlerin kâr/zarar tahminleri, yatırımcıların yakından takip edeceği önemli veriler arasında iken parakende sektörü Ekim ayında 2.431 iş kesintisi açıkladı. ABD özel sektör istihdamı Ekim ayında 42.000 arttı, yıllık ücret artışı yüzde 4,5 oldu.Bu yıl şimdiye kadar 88.664 pozisyon ortadan kaldırıldı. ABD'de açıklanacak olan S&P 500 endeksi şirketi bilançoları merak ediliyor. Ekim ayının sonunda tarihin en büyük zamlarından biri gerçekleşen motorin fiyatlarında, yarından itibaren yeni bir fiyat artışı daha gerçekleşecek. ABD’nin Rusya’nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırımları sonrası motorin fiyatlarına ekim ayı sonunda 3,04 TL zam gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump ne demişti? ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle eleştirdi. Trump, ayrıca ülkenin kripto para politikalarında yeni adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi. Trump, dijital varlıkların “dolar üzerindeki baskıyı azalttığını” söyleyerek ABD’nin kripto para alanında lider olacağını savundu. Trump, “ABD’yi Bitcoin süper gücü, dünyanın kripto başkenti yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. FED BAŞKANINA 'APTAL' DEDİ Trump, “FED Başkanı Powell bir aptal” ifadelerini kullanarak faiz politikalarına yeniden yüklendi. Daha önce de Powell’ı “ülke ekonomisini yavaşlatmakla” suçlayan Trump, benzin fiyatlarının galon başına yeniden 2 dolara ineceğini savundu. TRUMP, G20 ZİRVESİ'NE KATILMAYACAK Ayrıca Trump, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4.2 veya daha yüksek bir büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı. Trump, Güney Afrika’daki G20 Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu.