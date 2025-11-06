ABD Devlet Başkanı Trump'ın basın toplantısından sonra gündeme geldi! Maddi sıkıntılar, ABD'yi üzen bilanço... Zarar etti!

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki ilaç fiyatları duyurusu sırasında bir kişi fenalık geçirip yığıldı. Dr. Öz ilk müdahaleyi yaparken son fiyat artışı ve maddi sıkıntı yaşayan ABD'de 36. güne giren hükümet kapanması tarihin en uzunu haline geldi.

ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’teki ilaç fiyatları duyurusu sırasında bir kişi fenalık geçirip yığıldı. Dr. Öz ilk müdahaleyi yaparken basın dışarı çıkarıldı. Gündemden düşmeyen Trump'ın açıklamaları ve ABD ekonomisi ne olacak merak ediliyor.

ABD'de 36. güne giren hükümet kapanması tarihin en uzunu haline gelirken ekonomiye toplam zararın haftalık 15 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. Gündemden düşmeyen ABD’de federal hükümetin kapalı kalması, veri akışında aksamalara yol açmayı sürdürüyor. Ülkedeki son fiyat artışı ve maddi sıkıntı yaşayan ABD askerlerine, bile yardım kuruluşlarından destek almaları tavsiye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıkların “dolar üzerindeki baskıyı hafiflettiğini” belirtti ve ABD’nin bu alanda öncü olacağını savunarak, “ABD’yi Bitcoin süper gücü, dünyanın kripto başkenti haline getiriyoruz.” dedi ama ABD hükümeti kapanmasının süresi 36 günü aşarak tarihteki en uzun kapanma oldu. Analist tahminlerine göre bu durum ekonomiye haftalık 10 ila 30 milyar dolar arası, ortalama 15 milyar dolar kayıp getiriyor.

Öyle ki; ABD ordusu, tarihin en uzun bütçe kısıtlaması sürecinde Almanya'da görev yapan askerlerine alışılmadık bir öneride bulundu. Bütçe kısıtlamasının etkisiyle maddi sıkıntı yaşayan ABD askerlerine, Almanya'daki yardım kuruluşlarından destek almaları tavsiye edildi. Özellikle "Tafel" adlı kuruluş, ABD ordusunun resmi web sitesinde öne çıkarılarak, askerlerin gıda yardımı için başvurabileceği ilk adres olarak gösterildi. Bu gelişme, ABD ordusunun Almanya'daki askerleri için daha önce benzeri görülmemiş bir durum olarak kayıtlara geçti. ABD'deki bütçe kısıtlaması 36 gündür devam ediyor ve bu süre, ülke tarihinde şimdiye kadar yaşanan en uzun bütçe krizi olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bütçe üzerinde uzlaşma sağlanamaması sürerken bu durum yaklaşık 750.000 federal çalışanı da etkiledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 15 Kasım'dan itibaren askerlerin maaş alamayabileceğini vurguladı. Bu durum, Tafel gibi yardım kuruluşlarının önemini daha da artırdı.

Önceki kapanmalarda kayıplar genellikle geçici olmuş, devlet yeniden açıldığında geri ödemeler yapılmıştı. Ancak ekonomistler bu kez tabloyu daha karanlık görüyor. Enflasyon kaygıları, düşük tüketici güveni ve artan işsizlik riski nedeniyle ekonomik yara daha derinleşiyor. ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve bu şirketlerin kâr/zarar tahminleri, yatırımcıların yakından takip edeceği önemli veriler arasında yer alıyor. Ekonomide son fiyat artışının nedenini ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar gösterilirken Kapanmanın uzaması, federal çalışanların yanı sıra özel sektör, küçük işletmeler ve sosyal yardım alan milyonlarca kişiyi de etkiliyor. Yaklaşık 24 milyar dolarlık kamu harcaması durduruldu; 4800 küçük işletme ve toplam 2,5 milyar dolarlık krediye erişemedi. Barclays kıdemli ABD ekonomisti Jonathan Millar, “Geçmişte hükümet kapanmaları ekonomide büyük felaket yaratmazdı. Ancak bu kez durum farklı olabilir. Ekonomik kırılganlık önceki yıllara göre daha fazla ve kapanmanın süresi uzadıkça bu kırılganlık büyüyor” dedi. Bloomberg Economics’e göre, kapanma nedeniyle ücret alamayan federal çalışanlar teknik olarak işsiz sayıldığı için işsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,7’ye yükselebilir. “Bu durum hem istihdam verilerini hem de tüketici güvenini zayıflatabilir,” yorumunda da bulunuyor. Oxford Economics baş ABD ekonomisti Bernard Yaros, kapanmanın özel sektöre sıçramaya başladığını söylüyor. Yaros, “Bu durum, hükümetle iş yapan yüklenicilerin kendi çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmasına veya işten çıkarmasına yol açabilir. Finansal olarak zayıf firmalar bu süreci atlatamayabilir,” dedi.

Ekonomistler, kapanmanın Şükran Günü ve Noel alışveriş sezonuna sarkması halinde etkinin büyüyeceği konusunda hemfikir. Moody’s Analytics’ten Mark Zandi, bu durumda tüketici harcamalarının hızla düşeceğini ve ekonomik güvenin daha da sarsılacağını öngörüyor. ABD'deki bilanço açıklamaları şirketler ve bu şirketlerin kâr/zarar tahminleri, yatırımcıların yakından takip edeceği önemli veriler arasında iken parakende sektörü Ekim ayında 2.431 iş kesintisi açıkladı. ABD özel sektör istihdamı Ekim ayında 42.000 arttı, yıllık ücret artışı yüzde 4,5 oldu.Bu yıl şimdiye kadar 88.664 pozisyon ortadan kaldırıldı. ABD'de açıklanacak olan S&P 500 endeksi şirketi bilançoları merak ediliyor. Ekim ayının sonunda tarihin en büyük zamlarından biri gerçekleşen motorin fiyatlarında, yarından itibaren yeni bir fiyat artışı daha gerçekleşecek. ABD’nin Rusya’nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırımları sonrası motorin fiyatlarına ekim ayı sonunda 3,04 TL zam gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump ne demişti? ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle eleştirdi. Trump, ayrıca ülkenin kripto para politikalarında yeni adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi. Trump, dijital varlıkların “dolar üzerindeki baskıyı azalttığını” söyleyerek ABD’nin kripto para alanında lider olacağını savundu. Trump, “ABD’yi Bitcoin süper gücü, dünyanın kripto başkenti yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. FED BAŞKANINA 'APTAL' DEDİ Trump, “FED Başkanı Powell bir aptal” ifadelerini kullanarak faiz politikalarına yeniden yüklendi. Daha önce de Powell’ı “ülke ekonomisini yavaşlatmakla” suçlayan Trump, benzin fiyatlarının galon başına yeniden 2 dolara ineceğini savundu. TRUMP, G20 ZİRVESİ'NE KATILMAYACAK Ayrıca Trump, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4.2 veya daha yüksek bir büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı. Trump, Güney Afrika’daki G20 Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu.

