ABD Devlet Başkanı Trump'ın basın toplantısından sonra gündeme geldi! Maddi sıkıntılar, ABD'yi üzen bilanço... Zarar etti!

Önceki kapanmalarda kayıplar genellikle geçici olmuş, devlet yeniden açıldığında geri ödemeler yapılmıştı. Ancak ekonomistler bu kez tabloyu daha karanlık görüyor. Enflasyon kaygıları, düşük tüketici güveni ve artan işsizlik riski nedeniyle ekonomik yara daha derinleşiyor. ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve bu şirketlerin kâr/zarar tahminleri, yatırımcıların yakından takip edeceği önemli veriler arasında yer alıyor. Ekonomide son fiyat artışının nedenini ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar gösterilirken Kapanmanın uzaması, federal çalışanların yanı sıra özel sektör, küçük işletmeler ve sosyal yardım alan milyonlarca kişiyi de etkiliyor. Yaklaşık 24 milyar dolarlık kamu harcaması durduruldu; 4800 küçük işletme ve toplam 2,5 milyar dolarlık krediye erişemedi. Barclays kıdemli ABD ekonomisti Jonathan Millar, “Geçmişte hükümet kapanmaları ekonomide büyük felaket yaratmazdı. Ancak bu kez durum farklı olabilir. Ekonomik kırılganlık önceki yıllara göre daha fazla ve kapanmanın süresi uzadıkça bu kırılganlık büyüyor” dedi. Bloomberg Economics’e göre, kapanma nedeniyle ücret alamayan federal çalışanlar teknik olarak işsiz sayıldığı için işsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,7’ye yükselebilir. “Bu durum hem istihdam verilerini hem de tüketici güvenini zayıflatabilir,” yorumunda da bulunuyor. Oxford Economics baş ABD ekonomisti Bernard Yaros, kapanmanın özel sektöre sıçramaya başladığını söylüyor. Yaros, “Bu durum, hükümetle iş yapan yüklenicilerin kendi çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmasına veya işten çıkarmasına yol açabilir. Finansal olarak zayıf firmalar bu süreci atlatamayabilir,” dedi.