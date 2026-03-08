  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tugay Kerimoğlu derbide Galatasaray'dan bir ismi ayırdı: Vücut dili hoşuma gitmedi Galatasaray ve Beşiktaş anlaştı: Paylaşım kararı çıktı... Demir yolu ağı genişliyor! Bir ile daha yüksek hızlı tren müjdesi YÖKDİL sınavı yapıldı! Sonuçların açıklanacağı tarih de açıklandı ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması! İşarete bakın: Çocuğunuz yemek yemiyorsa bu belirtilere dikkat! ABD-İsrail petrol depolarını vurdu, Tahran’ı kara bulutlar kapladı Söke’de şaşırtan manzara! Taşkınla göle dönen tarlalar flamingolara kaldı Cimri müşterilere dayanamadı: Camına astığı yazıyı görenler şaşırıyor!
Gündem
10
Yeniakit Publisher
ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

ABD Başkanı Trump yine ortamı gerecek açıklamalar yaptı.

1
#1
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini belirterek, "Eğer bilgi veriyorlarsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." dedi.

#2
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'ya giderken Başkanlık uçağında basın mensuplarının Rusya'nın İran'a bilgi verip vermediğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

#3
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

#4
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

#5
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

#6
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#7
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#8
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

#9
Foto - ABD Başkanı Trump'tan yine gündeme bomba etkisi yapacak Rusya açıklaması!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Yanına haydut ABD'yi alarak İran'a saldıran terörist İsrail, Hizbullah tarafından füze ve İHA’larla vuruldu.
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'den dikkatleri üzerine çeken Türkiye hamlesi geldi.
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Siyonist İsrail ordusunda IDF askerlik yapmış ve şu anda Türkiye’de olan çifte vatandaş Klodya Medina Halfon’un “özel koruma kalkanımız var”..
İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!
Dünya

İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma ikinci haftasına taşınırken bölgedeki gerilim yayılmaya devam ediyor. İran C..
Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!
Dünya

Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!

ABD ve İsrail saldırılarının hedef aldığı İran başkenti Tahran'da bu kez siviller çatışmanın tam ortasında buldu kendini. Kent merkezinin çe..
İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı
Dünya

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23