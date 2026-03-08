  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Fındıktan iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi
AA Giriş Tarihi:

Fındıktan iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden olan fındık yine yüzümüzü güldürdü ve iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi.

#1
Foto - Fındıktan iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi

Fındıktan güzel haberler var. Türkiye, 2026'nın ilk iki ayında fındık ihracatından 388 milyon doları aşkın gelir elde etti.

#2
Foto - Fındıktan iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-28 Şubat 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

#3
Foto - Fındıktan iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 28 bin 900 ton fındık satıldığı, karşılığında 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

#4
Foto - Fındıktan iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 51 bin 667 ton fındık ihracatından 421 milyon 559 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

