Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Aslında, mevcut yataklardan sadece 1,5 kilometre uzaklıkta yeni bir sondaj programının başlatıldığı duyuruldu; bu da rezervin ilk tahminlerden önemli ölçüde daha büyük olabileceğine işaret ediyor. Tahminlere göre, lityum hidroksit monohidratın yıllık üretimi 15.000 tona ulaşacak ve bu miktar, pil pazarının en az 18 yıl boyunca ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Nihai ürün, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç bataryaları üreticilerinin kullanımına sunulacak ve böylece kıtanın stratejik özerkliği güçlendirilerek Avrupa'nın batarya üretiminde özerklik yolunu inşa etme çabaları etkin bir şekilde başlatılacaktır. Kaynak:Halk TV