  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor! BofA’dan Borsa İstanbul için ezber bozan bir rapor geldi: İşte 2026 yıl sonu tahmini rakam Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller! Rusya'da 'Türkiye' fırsatını kaçırmadılar:  Uçaklar hıncahınç havalandı Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı 1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Dünyanın gündemine oturan dev keşif sonrası tam 18 yıl boyunca tek başına Avrupa'nın batarya ihtiyacını karşılayacak beyaz altın rezervi için resmen harekete geçildi.

1
#1
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Avrupa, elektrikli otomobil batarya sektöründe Asya'nın hakimiyetine karşılık vermek amacıyla, kendi sınırları içinde ilk entegre lityum tedarik zincirini hayata geçirmeye çalışıyor.

#2
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Hepimizin de gördüğü gibi, elektrikli araçlar emisyonları azaltma ve daha sürdürülebilir ulaşım modellerine geçiş stratejisinin temel direği haline geldi. Ancak her elektrikli aracın kalbi bataryasıdır ve bu bağlamda, bataryanın yapıldığı malzemeler uzun zamandır ekonomik ilgi odağı olmuştur.

#3
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Lityum , lityum iyon piller için en kritik elementtir, ancak madenciliği ve işlenmesi önemli yatırım, bilgi birikimi ve yeterli yataklara erişim gerektirir. Bugüne kadar Çin , madencilikten kimyasal işlemeye kadar küresel değer zincirinin büyük bir bölümünü kontrol ederek bu sektörde stratejik liderliği ele geçirmeyi başaran ülke olmuştur.

#4
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Öte yandan Avrupa , otomotiv endüstrisinde güçlü bir geleneğe ve yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip olmasına rağmen, hammadde konusunda kendi kendine yeterlilikte geride kalmaktadır. Ancak durum değişiyor gibi görünüyor, zira bu alandaki en önemli gelişmelerden biri son günlerde ortaya çıktı.

#5
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Daha spesifik olarak, Finlandiya'nın batısındaki Syväjärvi madeninde madencilik faaliyetlerinin başladığı﻿ duyuruldu . Bu, Keliber şirketi tarafından hayata geçirilen bir projedir ve şirket, ana lityum minerali olan spodumen içeren kayayı ortaya çıkarmak için ilk kontrollü patlamalarla madeni resmen işletmeye başlamıştır. Şantiyede halihazırda 150'den fazla işçi çalışıyor , yüzlerce kişi de paralel altyapı ve inşaat projelerinde yer alıyor. Projenin tam olarak hayata geçirilmesiyle yaklaşık 350 kalıcı iş imkanı yaratılacağı ve yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.

#6
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Aynı zamanda, Finlandiya modeli sadece madencilikle sınırlı olmadığı için daha geniş bir alanda da çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle Kokkola şehrinde , cevherin modern bataryalar için gerekli olan kritik kimyasal bileşik olan lityum hidroksite dönüştürüleceği son teknoloji ürünü bir rafinerinin inşaatı son aşamalarına geldi.

#7
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Aynı zamanda, kayalar ayrı bir ünite olan Päiväneva'da kırılıp zenginleştirildikten sonra nihai işleme için taşınacaktır. Zenginleştirme ünitesinin bahar aylarında faaliyete geçmesi beklenirken, kimya kompleksinin yıl sonuna doğru ticari faaliyete başlaması planlanmaktadır. Bu bağlamda, Finlandiya'nın , yer altı madenciliğinden elektrikli araç bataryaları için nihai işleme kadar entegre bir lityum tedarik zincirini tamamen işleten ilk Avrupa ülkesi olması bekleniyor. Bölgedeki yatakların toplam alanının yaklaşık 500 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor ve daha geniş alanda altı maden sahasının daha geliştirilmesi planlanıyor.

#8
Foto - Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Aslında, mevcut yataklardan sadece 1,5 kilometre uzaklıkta yeni bir sondaj programının başlatıldığı duyuruldu; bu da rezervin ilk tahminlerden önemli ölçüde daha büyük olabileceğine işaret ediyor. Tahminlere göre, lityum hidroksit monohidratın yıllık üretimi 15.000 tona ulaşacak ve bu miktar, pil pazarının en az 18 yıl boyunca ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Nihai ürün, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç bataryaları üreticilerinin kullanımına sunulacak ve böylece kıtanın stratejik özerkliği güçlendirilerek Avrupa'nın batarya üretiminde özerklik yolunu inşa etme çabaları etkin bir şekilde başlatılacaktır. Kaynak:Halk TV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bizdede var Allahın izni ile

Bunların kullanılmasına gerek kalmayacak inşallah ülkem elekriğide kendi üreten araçları 3 yıl içinde dünyaya sunacak artık ülkem ilk 5 den büyük deyil ilk 3 den iki büyük olaral dünya devi ve lideri olacak. Az kaldı bu projeyide bitirecem
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı
Dünya

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

İran, terör devleti İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Yanına haydut ABD'yi alarak İran'a saldıran terörist İsrail, Hizbullah tarafından füze ve İHA’larla vuruldu.
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'den dikkatleri üzerine çeken Türkiye hamlesi geldi.
ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Dünya

ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar yaşanırken ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!
Dünya

İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma ikinci haftasına taşınırken bölgedeki gerilim yayılmaya devam ediyor. İran C..
Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı
Gündem

Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı

ABD ve İsrail'in terör saldırılarında öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in halefi konusunda İran'dan iki açıklama geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23