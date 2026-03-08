Devasa keşif sonrası beklenen oldu: 18 yıl yetecek beyaz altın rezervi ortaya çıkarıldı

Aynı zamanda, kayalar ayrı bir ünite olan Päiväneva'da kırılıp zenginleştirildikten sonra nihai işleme için taşınacaktır. Zenginleştirme ünitesinin bahar aylarında faaliyete geçmesi beklenirken, kimya kompleksinin yıl sonuna doğru ticari faaliyete başlaması planlanmaktadır. Bu bağlamda, Finlandiya'nın , yer altı madenciliğinden elektrikli araç bataryaları için nihai işleme kadar entegre bir lityum tedarik zincirini tamamen işleten ilk Avrupa ülkesi olması bekleniyor. Bölgedeki yatakların toplam alanının yaklaşık 500 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor ve daha geniş alanda altı maden sahasının daha geliştirilmesi planlanıyor.