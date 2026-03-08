  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanlar etkili yöntemleri açıkladı! Reflüye ne iyi gelir? Taş sanıp geçmeyin, içinden servet çıkabilir: Gramı altından değerli! Sahilde bu gri parçayı gören köşeyi dönüyor Almanlar bile gördü, Ozan Efendi görmedi! Şok eden gelişme... Kırmızı kart tiyatrosu! İşte bulaşık deterjanının asla değmemesi gereken 7 yer! Fındıktan iki ayda 388 milyon dolar gelir elde edildi Beyaz çoraplar ilk günkü gibi parlayacak! Çamaşır makinesine sadece 1 ölçü... Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor! BofA’dan Borsa İstanbul için ezber bozan bir rapor geldi: İşte 2026 yıl sonu tahmini rakam Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!

Bakan Uraloğlu, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren hattının yılın ikinci yarısında tamamlanacağını böylece Bursa'nın hızlı tren ağına katılan 12'nci il olacağını açıkladı.

#1
Foto - Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!

Bursa'nın, YHT ağına katılacak 12'nci il olacağını belirten Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesimi çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik, bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!

Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana YHT ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına bağlanacak." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!

"ÜSTYAPI İŞLERİNDE YÜZDE 90 İLERLEME KAYDETTİK"

#5
Foto - Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını, 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçirdiklerini bildiren Uraloğlu, 25 tünel ve 16 viyadük inşa edilecek hattın, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağı bilgisini paylaştı.

#6
Foto - Bakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor!

Uraloğlu, hattın kazı, dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerinin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi
Gündem

Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin hava savunma sahasındaki yerli ve milli kalkanı 'Çelik Kubbe' projesine dair heyecan ve..
İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek
Gündem

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

ABD yönetiminin İsrail’e sevk edilmek üzere onayladığı 12 bin adet BLU-110 tipi sığınak delici bombanın arkasından Türk savunma devinin işti..
Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı

Sokak röportajında kendisine yöneltilen "Erdoğan mı İmamoğlu mu?" sorusuna yanıt veren bir vatandaşın sözleri kısa sürede gündeme oturdu. İs..
AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı
Gündem

AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, CHP'li Muharrem Erkek ve belediye yönetimine eleştirilerde bulundu. Çanakkale'de Esenler'den..
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan’a kadar sadece rehberlik amacıyla yapı..
O ilimiz beyaza büründü! 288 köy yolu ulaşıma kapandı
Yeni Akit Gazetesi

O ilimiz beyaza büründü! 288 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar kalınlığı merkezde 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23