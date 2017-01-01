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Abant ve Gölcük şiir gibi...

  • Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor.

  • Kar kalınlığı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yer yer 30 santimetreye ulaşırken, tabiat parkına gelenler, göl çevresinde bulunan iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor.

  • Bazı tatilciler tabiat parkı içinde bulunan piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor.

  • Öte yandan kar kalınlığının yine 30 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı da beyaza büründü.

  • Abant'a gelen tatilciler, göl kenarında at ve faytonlarla gezinti yaparken, bazıları ise göl kenarında yürüdü ve bol bol kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çekti.

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