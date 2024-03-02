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Yaşam
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Abant renklenmeye başladı

2024-03-02 21:52:42
Abant renklenmeye başladı

İlkbahar Abant’ta göz kırpmaya başladı. Endemik bitki türlerinden sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı.

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Foto - Abant renklenmeye başladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, endemik bitki türlerinden sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı.

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Foto - Abant renklenmeye başladı

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle karlar erimeye başladı. Abant Gölü çevresi ve ormanlık alanda sarı ve mor çiğdemlerin çiçek açmasıyla milli park renklendi.

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Foto - Abant renklenmeye başladı

Konaklamak ya da günübirlik tatil için milli parka gelenler, Abant'ın eşsiz manzarasına karşı göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak ya da top oynayarak vakit geçirdi. Ailesiyle İstanbul'dan Abant'a gelen Zeynep Firidin, Bolu'nun doğal güzellikler açısından zengin olduğunu belirterek, herkesi bunları görmeye davet etti.

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