  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Abant hayran bıraktı

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Abant hayran bıraktı

Bolu’nun kendine hayran bırakan doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

#1
Foto - Abant hayran bıraktı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sonbaharın eşsiz renklerine bürünen Abant’ta doğayla iç içe bir gün geçirdi.

#2
Foto - Abant hayran bıraktı

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren milli parka gelerek yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

#3
Foto - Abant hayran bıraktı

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Abant girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Dronla havadan görüntülenen Abant Gölü Milli Parkı’nda sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarının oluşturduğu görsel şölen kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

#4
Foto - Abant hayran bıraktı

Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sonbaharın tadını çıkartırken bol bol fotoğraf çektirdi.

#5
Foto - Abant hayran bıraktı

Karabük'ten gelen Nurullah Erdem, "Hafta sonu Karabük'ten geldik. Abant çok güzel.

#6
Foto - Abant hayran bıraktı

Geçen sene de bu aylarda geldik. Çok güzel, yürüyerek bölgeyi yürüyoruz. Her mevsim güzel burası" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Bülent Arınç’tan "özür" dileyelim mi?
Gündem

Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?" başlıklı yazısı...
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!
Gündem

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkı..
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
Gündem

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

İstanbul'un Bahçelievler’deki bir pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı salatalıkları koy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23