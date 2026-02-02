  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
AB ülkesinden Bayraktar Kızılelma için olay sözler! 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AB ülkesi İveç'te yayın yapan Dagens Ds, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili dikkat çeken bir analize imza attı.

Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmişti.

Bu tarihi başarının yankıları dünyayı sallamaya devam ediyor. İsveç merkezli Dagens PS, Türkiye’nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği son teknoloji gösterisini manşetine taşıdı.

"Türkiye, çığır açan savaş dronuyla havacılık tarihinde bir ilke imza attı" başlığıyla yayımlanan haberde, Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları (İHA) alanında ulaştığı seviyeye dikkat çekildi.

Dagens PS'deki haberde "Savunma sanayisinde yeni bir çağın kapılarını aralayan bu gelişme, dünyada ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla gerçekleşti. Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirdiği bu gösteri, küresel havacılık çevrelerinde büyük yankı uyandırdı." ifadelerine yer verildi.

Haberde uçuşun teknik ayrıntıları şu şekilde sıralandı; * Tam Otonomi: Uçuş, herhangi bir dış kontrol veya yer istasyonu müdahalesi olmaksızın gerçekleştirildi. * Yüksek Hız: İnsansız platformlar, yüksek ses altı (subsonik) hızlarda birbirine yakın formasyonda seyretti. * Hassas Manevra: İki hava aracının yüksek hızlarda birbirine bu kadar yakın mesafede otonom hareket etmesi, yapay zeka ve uçuş kontrol sistemlerindeki başarının kanıtı olarak görüldü.

Savunma alanında analizler yayımlayan 45enord, bu teknolojik başarının Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde ilgiyle karşılandığını belirtti. Uzmanların değerlendirmelerine göre Türkiye’nin bu hamlesi, otonom havacılık alanındaki gelişim hızının çarpıcı bir göstergesi niteliğinde. Askerî uzmanlar, bu tür otonom uçuş kabiliyetlerinin geleceğin harp doktrinlerini kökten değiştirme potansiyeli taşıdığını ifade ediyor.

Formasyon hâlinde insansız savaş uçaklarının insan müdahalesi olmaksızın görev yapabilmesi, modern orduların operasyonel stratejilerine yeni bir boyut kazandıracak nitelikte görülüyor.

