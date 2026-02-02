AB ülkesinden Bayraktar Kızılelma için olay sözler! 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdular

Haberde uçuşun teknik ayrıntıları şu şekilde sıralandı; * Tam Otonomi: Uçuş, herhangi bir dış kontrol veya yer istasyonu müdahalesi olmaksızın gerçekleştirildi. * Yüksek Hız: İnsansız platformlar, yüksek ses altı (subsonik) hızlarda birbirine yakın formasyonda seyretti. * Hassas Manevra: İki hava aracının yüksek hızlarda birbirine bu kadar yakın mesafede otonom hareket etmesi, yapay zeka ve uçuş kontrol sistemlerindeki başarının kanıtı olarak görüldü.