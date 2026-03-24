  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde

II. Dünya Savaşı sırasında bakır kıtlığı nedeniyle çelikten üretilmesi gerekirken yanlışlıkla bronz kalıpla basılan 1943 tarihli "Lincoln Senti", açık artırmada tam 37 milyon TL değerle satışa çıktı. Sadece 7 adet olduğu bilinen bu madeni para, nümismatik dünyasında bir hazine avına dönüşerek koleksiyoncuları birbirine düşürdü. Amerikan sanayi tarihinin en pahalı kusuru olarak kabul edilen bu küçük para, sahibini tek bir anlık hatayla milyoner yapabilir.

#1
Foto - Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde

Stack’s Bowers Galleries verilerine göre söz konusu madeni para, San Francisco Darphanesi’nde basılan ve bugüne kadar ulaşılan yedi örnekten biri olma özelliğini taşıyor. PCGS tarafından "AU-55" derecesiyle tescillenen ve "Altın CAC" sertifikasına sahip olan bu özel parça, üretim hatasıyla başlayan 80 yıllık bir koleksiyon tarihini temsil ediyor.

#2
Foto - Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde

1943 yılında II. Dünya Savaşı'nın etkisiyle bakırın askeri mühimmat üretiminde kritik bir malzeme haline gelmesi, ABD Darphanesi'ni sent üretiminde çinko kaplı çelik kullanmaya zorlamıştı. Ancak 1944 yılında mermi kovanlarından elde edilen bronz kalıplara geçiş sürecinde, az sayıda 1943 tarihli baskı yanlışlıkla bronz plakalar üzerine yapıldı.

#3
Foto - Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde

Bu üretim karmaşası sonucunda ortaya çıkan sınırlı sayıdaki madeni para, on yıllardır nümismatik dünyasında bir "hazine avı" haline geldi. Philadelphia'da 17, San Francisco'da 7 ve Denver'da sadece 1 adet olduğu bilinen bu hatalı basımlar, Amerikan sanayi tarihinin en değerli üretim kusurları arasında gösteriliyor.

#4
Foto - Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde

Koleksiyoncuların kondisyonu ve mat parlaklığı nedeniyle yüksek değer biçtiği madeni paranın piyasa gücü, geçmiş satışlarla tescillendi.

#5
Foto - Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde

Ocak 2021'de Heritage Auctions üzerinden gerçekleştirilen bir müzayedede, 1943-D (Denver) serisinden bir bronz sentin 840.000 dolara (37 milyon 172 bin TL) alıcı bulduğu ve bu rakamın PCGS kayıtlarına geçtiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23