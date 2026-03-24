Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde
II. Dünya Savaşı sırasında bakır kıtlığı nedeniyle çelikten üretilmesi gerekirken yanlışlıkla bronz kalıpla basılan 1943 tarihli "Lincoln Senti", açık artırmada tam 37 milyon TL değerle satışa çıktı. Sadece 7 adet olduğu bilinen bu madeni para, nümismatik dünyasında bir hazine avına dönüşerek koleksiyoncuları birbirine düşürdü. Amerikan sanayi tarihinin en pahalı kusuru olarak kabul edilen bu küçük para, sahibini tek bir anlık hatayla milyoner yapabilir.