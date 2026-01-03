9 saat boyunca sokaklarda! 74 yaşındaki kadının yaşam mücadelesi

Neden çalışmak zorunda kaldığını anlatadan 74 yaşındaki Gül Hanım Dal, "Ben fakirlikten burada oturuyorum. Cezaevinde olan 2 insanım var. Buradan kazandığımla onlara bakıyorum. Arkadaşlarım, komşularım bana yardım ediyorlar. Çok hastayım. Bronşit, astım, tansiyon, şeker ve KOAH'ım var, bir yığın ilaç kullanıyorum. Soğukta çalışmak zor, çok öksürüyorum. Sürekli hastaneye gidip geliyorum. Hemen hemen her gün buradayım. Saat 10.00 gibi geliyorum, 17.00'ye kadar duruyorum. Benim durumumu buradakiler biliyorlar. Koca Eskişehir beni tanıyor. Allah razı olsun, halkımız çok duyarlı. Bazısı 10 TL veriyor, bazısı 20 TL veriyor, günlük yaklaşık 100-150 TL kazanıyorum. Olana bereket. Eşim 23 sene önce kanserden vefat etti" dedi.