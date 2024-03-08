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Yaşam
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800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

2024-03-08 20:22:40
800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği bilinen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami zamana direniyor.

#1
Foto - 800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

#2
Foto - 800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

Yüzlerce tescilli kültürel yapının bulunduğu ilçeye bağlı Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği belirtilen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami ise zamana direniyor.

#3
Foto - 800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

Kitabesi yerinden söküldüğü belirlenen tarihi caminin 800 yılı geride bıraktığını kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Eskişehir vadisinde kadastro harici taşlık olarak bırakılan bir çok eser vardı. Roma'dan sonra kurulan İlhanlılar döneminde Büyük Said bölgeye yerleşerek bir zaviye kuruyor.

#4
Foto - 800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

Dönem içerisinde Cafer Paşa Cami yapılıyor. Cami 800 yılı geride bıraktı. Dönemin Osmanlı sadrazamlarından Cafer Paşa ailenin torunu olarak arazi kaynaklı kaymaların olduğu cami de restorasyon çalışmaları yaptırıyor ve bir minare ilave ettiriyor. Burası aslında ilk olarak zaviye şeklinde inşa ediliyor.

#5
Foto - 800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

Büyük bir titizlikle Cafer Paşa Cami'yi restore etmiştir. Arazi deki kaymadan kaynaklanan birtakım sıkıntılar var.

#6
Foto - 800 yıldır ezan sesi yankılanıyor!

Bunlar da ikmal inşaatı projesiyle kaynak bekliyor, inşallah kaynak sağlanırsa fore kazık sistemi le kaymalar da durdurulacak, cami zaten ibadete açık. Ben buradayım diyen cami tam bir kimlik değeri” diye konuştu.

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