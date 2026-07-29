Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

MİLYONLUK HEDEF: Bakan Bayraktar, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu" demişti.