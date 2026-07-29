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Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

Türkiye’nin Ankara’da Irak ile imzalanan anlaşmaların ardından Kerkük’teki petrol üretim sahalarına ortak olması dünya basınında geniş yankı buldu. Türkiye’nin tam 100 yıl önceki Ankara Anlaşması ile bölgeyi bıraktığını ima eden Avrupa medyası, "Türkiye Kerkük'e geri döndü" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklamaları da basında geniş yer buldu. Türkiye Petrolleri (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL) şirketinin yüzde 15 hissesini satın alarak BP ile birlikte Kerkük'teki petrol üretim sahalarına ortak oldu. Yeni anlaşma ile TPAO, BP ve ConocoPhillips'ten oluşan konsorsiyum, Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarında üretimi artırmak için birlikte çalışacak.

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Foto - Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

TARİHİ BİR ADIM: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (28 Temmuz) Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petroleum'un operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur" ifadeleriyle tarihi anlaşmayı duyurmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise anlaşma için imza töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törende imzalar TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan tarafından atıldı.

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Foto - Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

MİLYONLUK HEDEF: Bakan Bayraktar, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu" demişti.

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Foto - Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU: Türkiye'nin bu tarihi anlaşması, dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Kerkük sahalarına dönüşü vurgulanırken, 1 milyon varil hedefi de yankı uyandırdı.

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Foto - Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

TÜRKİYE KERKÜK'TE FAALİYET GÖSTERECEK: İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, anlaşmaya ilişkin, "Türkiye'nin devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi TPAO, BP tarafından kullanılan Kerkük petrol sahasında faaliyet gösterecek" ifadelerine yer verildi.

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Foto - Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

MİLYONLUK VARİL HEDEFİ: ABD merkezli haber haber ajansı olan Associated Press (AP), haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin günde 1 milyon varil elde etme hedefinden söz ettiği açıklamasıyla verdi. Haberde, Türkiye'nin Kerkük'teki petrol üretim sahalarına ortak olduğu belirtildi.

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Foto - Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

TÜRKİYE, KERKÜK'E GERİ DÖNDÜ: Fransız haber ajansı AFP'nin abonelerine geçtiği haberde ise Türkiye'nin Kerkük sahalarında faaliyete dönmesi vurgulanırken, Bakan Bayraktar'ın açıklamalarına geniş yer verildi.

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Foto - Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:

BİR ASIR SONRA GERİ DÖNÜŞ… Asırlar boyu Türk toprağı olan Kerkük, fiilen 25 Ekim 1918'de İngilizler tarafından işgal edilmiş, hukuken ise 5 Haziran 1926'da imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye sınırları dışarısında kalmıştı. Türkiye’nin bir asırlık aradan sonra Kerkük’te aktif bir rol üstlenmesi, Haçlı Batı’yı rahatsız etti.

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