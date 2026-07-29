Ankara’nın ekonomik ve stratejik hamleleri Batı’yı tedirgin etti:
Türkiye’nin Ankara’da Irak ile imzalanan anlaşmaların ardından Kerkük’teki petrol üretim sahalarına ortak olması dünya basınında geniş yankı buldu. Türkiye’nin tam 100 yıl önceki Ankara Anlaşması ile bölgeyi bıraktığını ima eden Avrupa medyası, "Türkiye Kerkük'e geri döndü" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklamaları da basında geniş yer buldu. Türkiye Petrolleri (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL) şirketinin yüzde 15 hissesini satın alarak BP ile birlikte Kerkük'teki petrol üretim sahalarına ortak oldu. Yeni anlaşma ile TPAO, BP ve ConocoPhillips'ten oluşan konsorsiyum, Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarında üretimi artırmak için birlikte çalışacak.