Dosta güven düşmana korku! Bayraktar Akıncı yine 12’den vurdu
Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN-P güdümlü mühimmatla gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle 12’den vurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN-P güdümlü mühimmatla gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle 12’den vurdu.
Atışa ilişkin bu gelişme, Baykar'ın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Buna göre, Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN-P güdümlü mühimmatıyla hedefini tam isabetle vurdu. Paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi.
ASELSAN'ın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda da "Elektronik harp ortamında görev başarısını artıran teknolojilerimiz, Bayraktar AKINCI’nın eş zamanlı ikili TOLUN atışı ile sahada fark oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu atışın yoğun elektronik harp ortamında gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "ASELSAN KARETTA ile donatılan TOLUN P, 7 karıştırıcının bulunduğu elektronik harp ortamında hedefi tam isabetle vurdu." bilgisine yer verildi.
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