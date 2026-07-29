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Dosta güven düşmana korku! Bayraktar Akıncı yine 12’den vurdu

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Dosta güven düşmana korku! Bayraktar Akıncı yine 12’den vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN-P güdümlü mühimmatla gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle 12’den vurdu.

#1
Foto - Dosta güven düşmana korku! Bayraktar Akıncı yine 12’den vurdu

Atışa ilişkin bu gelişme, Baykar'ın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

#2
Foto - Dosta güven düşmana korku! Bayraktar Akıncı yine 12’den vurdu

Buna göre, Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN-P güdümlü mühimmatıyla hedefini tam isabetle vurdu. Paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi.

#3
Foto - Dosta güven düşmana korku! Bayraktar Akıncı yine 12’den vurdu

ASELSAN'ın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda da "Elektronik harp ortamında görev başarısını artıran teknolojilerimiz, Bayraktar AKINCI’nın eş zamanlı ikili TOLUN atışı ile sahada fark oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - Dosta güven düşmana korku! Bayraktar Akıncı yine 12’den vurdu

Söz konusu atışın yoğun elektronik harp ortamında gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "ASELSAN KARETTA ile donatılan TOLUN P, 7 karıştırıcının bulunduğu elektronik harp ortamında hedefi tam isabetle vurdu." bilgisine yer verildi.

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