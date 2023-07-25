80 derecede ekmek parası mücadelesi

Ateş başında çalışmanın hava sıcaklığını iki kat fazla hissettirdiğini belirten döner ustası Tanju Pekdemir, “Biz döner başında olduğumuz için hem yazın hem de kışın 40 dereceyi yaşıyoruz. Birde hava sıcaklığı 40 derece olunca burada 80 derece olarak yaşıyoruz. Özellikle su kaybımız çok fazla oluyor ve sürekli ayakta durduğumuz için zorlanıyoruz. Yani sıcak havalarda işimizin zorluğu 2 kat artıyor. Yakın zamanda beklenen sıcaklık artışları da var, çalışan kardeşimiz şimdiden bunun paniğini yaşıyor ama ekmek parası için zorundayız. Eğer müşteri yoğunluğu yoksa serinlemek için ara sıra dışarı çıkıyoruz ama yoğunluk varsa onu da yapamıyoruz. En fazla su içebiliyoruz, vantilatörü kullanıyoruz ama onun da bize çok faydası olmuyor. Dünyadayken cezamızı çekiyoruz diyebilirim. Dükkân dolu olduğu zaman sıcaklık artışı daha fazla oluyor, camları açarak havalandırmayı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm camları açınca bir nebze ferahlıyoruz ama bu şekilde de cereyanda kalıp, rahatsızlanıyoruz ve sağlık yönünden sıkıntı çekiyoruz. Bazen müşterilere asık suratlı gibi duruyoruz ama yorgunluğun vermiş olduğu bir davranış, yani bilerek yapmıyoruz. Yanlış yaklaşımda bulunmak olmaz tabi ama belki yorgunluktan dolayı bir isteksizlik görürlerse bizi yanlış anlamasınlar” dedi.