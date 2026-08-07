  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı Dünyanın en değerli binası adım adım yükseliyor: Tamamlandığında para basacak
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

Yanlış müdahale sonrası 8 kez ameliyat masasına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, 9 . kez ameliyat olacağını duyurdu.

#1
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

Son iki senede 8 kez ameliyat geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER" Rahminden miyom aldırmak için gittiği operasyonda yanlışlık sonucu bağırsağı kesilen oyuncu, şunları ifade etmişti:

#3
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."

#4
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

Tedavisi devam eden oyuncu, geçen günlerde 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

Operasyon sonrası konuşan oyuncu, "7. kez ameliyat oldum. Şu an için söyleyecek çok bir şeyim yok. Mutluyum, kısa süreliğine dışarı çıkma izni aldım. Hastaneden izinli olarak çıktık, hatta damar yolumla birlikte geldim. Şu an iyiyim, sadece bir saatlik vaktim var ve antibiyotik tedavim devam ediyor" demişti.

#6
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

8. AMELİYATINI OLMUŞTU Ünlü isim, miyom ameliyatı sırasında yaşanan doktor hatası nedeniyle 8. kez ameliyat masasına yatmıştı. Bekiroğlu, operasyon sonrası hastane odasından son halini takipçileriyle paylaşmıştı.

#7
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

Ameliyat sonrası kontrolleri devam eden oyuncu hastanedeki karesini "Bir nükleer tıp bölümüne gelmediğim kalmıştı" notuyla paylaştı.

#8
Foto - 8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!

BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEĞİNİ DUYURDU Sosyal medya hesabından sık sık sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncudan yeni paylaşım geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!
Gündem

Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital medya çalışmaları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsam..
CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!
Gündem

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdü..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!
Gündem

İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat ..
MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi Ankara'da kabul etti. Masadaki en krit..
Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var
Dünya

Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

Doğudaki komşumuz İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23