8 kez ameliyat olmuştu! Kötü haberi verdi!
Yanlış müdahale sonrası 8 kez ameliyat masasına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, 9 . kez ameliyat olacağını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yanlış müdahale sonrası 8 kez ameliyat masasına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, 9 . kez ameliyat olacağını duyurdu.
Son iki senede 8 kez ameliyat geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER" Rahminden miyom aldırmak için gittiği operasyonda yanlışlık sonucu bağırsağı kesilen oyuncu, şunları ifade etmişti:
"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."
Tedavisi devam eden oyuncu, geçen günlerde 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" ifadelerini kullanmıştı.
Operasyon sonrası konuşan oyuncu, "7. kez ameliyat oldum. Şu an için söyleyecek çok bir şeyim yok. Mutluyum, kısa süreliğine dışarı çıkma izni aldım. Hastaneden izinli olarak çıktık, hatta damar yolumla birlikte geldim. Şu an iyiyim, sadece bir saatlik vaktim var ve antibiyotik tedavim devam ediyor" demişti.
8. AMELİYATINI OLMUŞTU Ünlü isim, miyom ameliyatı sırasında yaşanan doktor hatası nedeniyle 8. kez ameliyat masasına yatmıştı. Bekiroğlu, operasyon sonrası hastane odasından son halini takipçileriyle paylaşmıştı.
Ameliyat sonrası kontrolleri devam eden oyuncu hastanedeki karesini "Bir nükleer tıp bölümüne gelmediğim kalmıştı" notuyla paylaştı.
BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEĞİNİ DUYURDU Sosyal medya hesabından sık sık sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncudan yeni paylaşım geldi.
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