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Spor
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Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Osimhen için yine bomba iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

#1
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Transfer gündemine yüksek sesle konuşulmayan ancak taraftarı tedirgin eden iddiaya göre Galatasaray'da mutlu olamayan Victor Osimhen, takımdan ayrılabilmek adına maaşından feragat etmeye bile hazır olduğunu yönetime iletti. Menajerleri aracılığıyla Atletico Madrid ve Barcelona gibi devlere önerilen ancak kadro yapıları nedeniyle olumsuz yanıt alan Nijeryalı golcü için 55 milyon euroyu gözden çıkaran Tottenham ile Juventus'un resmi adımları attıkları yüksek sesle konuşulmaya başlandı bile...

#2
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Galatasaray'ın geleceği büyük merak konusu olan Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında transfer gündemini sarsacak iddialar peş peşe geliyor.

#3
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Sarı-kırmızılı ekipte beklediği ortamı bulamadığı ve finansal pürüzler yaşadığı öne sürülen yıldız futbolcunun, takımdan ayrılmak adına maaşından indirime gitmeyi bile göze aldığı iddia edildi.

#4
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

İngiltere, İtalya ve İspanya basınında yer alan haberlere göre menajerler, Nijeryalı golcüyü Avrupa'nın dev kulüplerine teklif etmeye başladı. Osimhen’in, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid’de forma giyebilmek için ciddi bir mali fedakarlığa hazır olduğu belirtilse de İspanyol ekibi 75 milyon avroluk bu hamleye olumsuz yanıt verdi.

#5
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Kadrosunda Julián Alvarez ve Sörloth gibi isimleri bulunduran Atletico’nun hücum hattına yeni bir yatırım yapmayı planlamadığı belirtildi.

#6
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Kadrosunda Julián Alvarez ve Sörloth gibi isimleri bulunduran Atletico’nun hücum hattına yeni bir yatırım yapmayı planlamadığı belirtildi.

#7
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Benzer şekilde Barcelona da oyuncunun menajerler aracılığıyla sunulan teklifini gündemine almadı. İspanyol kulüplerinden gelen olumsuz yanıtların ardından gözler İngiltere ve İtalya’ya çevrildi.

#8
Foto - Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Serie A devi Juventus oyuncunun durumunu yakından izlerken, transfer yarışında en somut adımı atan taraf Premier League ekibi Tottenham oldu. İngiliz temsilcisinin, Osimhen için istenen 75 milyon avroluk bonservis beklentisinin altında kalsa da 55 milyon avroyu aşan bir teklifle masaya oturduğu öne sürülüyor.Taraflar arasındaki rakamsal farklar sürse de Nijeryalı santrforun ayrılık kararlılığı transfer sürecini hızlandırıyor.

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