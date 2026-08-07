Nazar mı değecek bu sevgiye: Osimhen ayrılmak için bunu da yaptı! Galatasaray'da kalmak istemiyor

Transfer gündemine yüksek sesle konuşulmayan ancak taraftarı tedirgin eden iddiaya göre Galatasaray'da mutlu olamayan Victor Osimhen, takımdan ayrılabilmek adına maaşından feragat etmeye bile hazır olduğunu yönetime iletti. Menajerleri aracılığıyla Atletico Madrid ve Barcelona gibi devlere önerilen ancak kadro yapıları nedeniyle olumsuz yanıt alan Nijeryalı golcü için 55 milyon euroyu gözden çıkaran Tottenham ile Juventus'un resmi adımları attıkları yüksek sesle konuşulmaya başlandı bile...