Türkiye S-400'leri artık rafa kaldırabilir: Gökyüzündeki savunma kalkanı bağıra bağıra geliyor

AA'da yer alan habere göre, Türkiye, hava sahasına yönelik çeşitli tehditlere karşı alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarını kapsayan milli entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe’yi güçlendirmeye devam ediyor. Proje, sensörlerden komuta kontrol merkezlerine, hava savunma füzelerinden yakın hava savunma sistemlerine, elektronik harp unsurlarından lazer tabanlı çözümlere kadar geniş bir kabiliyet setini aynı ağ yapısı altında buluşturmayı hedefliyor. Çelik Kubbe, yalnızca bir hava savunma sistemi olarak değil, farklı kurumlar ve savunma sanayisi şirketleri tarafından geliştirilen sistemlerin ortak komuta kontrol anlayışıyla çalıştığı bütünleşik bir savunma ağı olarak öne çıkıyor. ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, MKE ve ilgili kurumların geliştirdiği sistemler, Türkiye’nin hava savunmasında katmanlı yapının ana unsurlarını oluşturuyor. Proje kapsamında radarlar, haberleşme altyapıları, veri bağları ve komuta kontrol merkezleriyle hava sahasındaki tehditlerin tespit edilmesi, sınıflandırılması, takip edilmesi ve uygun önleyici sistemlerle bertaraf edilmesi amaçlanıyor.