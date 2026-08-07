Türkiye S-400'leri artık rafa kaldırabilir: Gökyüzündeki savunma kalkanı bağıra bağıra geliyor

Çelik Kubbe, Türk savunma sanayisinin ana yüklenici firmaları, araştırma kurumları ve alt yüklenici ekosisteminin birlikte geliştirdiği geniş bir kabiliyet alanına dayanıyor. Bu geniş yapıda ASELSAN radar, komuta-kontrol, haberleşme, elektronik harp ve yakın hava savunma sistemlerini sunarken, ROKETSAN hava savunma füzelerini, MKE yakın hava savunma çözümlerini, TÜBİTAK SAGE ise mühimmat teknolojilerini sağlayarak mimarinin temel taşlarını oluşturuyor. Projenin tasarım aşamasını geride bırakıp seri üretim ve sahadaki yaygınlaşma sürecine geçtiğini gösteren en somut adım ise Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ana yükleniciler arasında varılan dev anlaşmalarla ortaya konuyor. Bu çerçevede SSB koordinasyonunda Savunma Sanayii İcra Kurulu (SSİK) kararları doğrultusunda hayata geçirilen 6,5 milyar dolarlık geniş kapsamlı paket, ASELSAN ve ROKETSAN öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yakın, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri ile taarruzi füzelerin seri üretimini ve envantere kazandırılmasını merkeze alıyor. Diğer taraftan SSB ile ASELSAN arasındaki 780 milyon avro değerindeki anlaşma ise Çelik Kubbe'nin beyin ve duyu organlarını oluşturan arama ve angajman radarlarının, komuta-kontrol istasyonlarının ve haberleşme modüllerinin 2028-2032 yılları arasındaki tedarik ve teslimat takvimini netleştiriyor.