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Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

Son dönemde yapılan araştırmalara göre, Z kuşağının yüzde 64'ü ailelerine maddi olarak bağımlı olarak yaşıyor.

#1
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

ABD'de bir şirket olan Wells Fargo'nun araştırmasına göre; Artan yaşam maliyetleri, yüksek kira fiyatları ve düşük alım gücü gençlerin finansal bağımsızlığını geciktiriyor.

#2
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

Dünyada konomik koşulların giderek zorlaşması, gençlerin finansal bağımsızlık kazanmasını her geçen gün daha da güçleştiriyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Z kuşağının yüzde 64'ü maddi olarak ebeveynlerine bağımlı yaşamını sürdürüyor.

#3
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

Araştırma, özellikle yükselen kira fiyatları, eğitim giderleri, enflasyon ve günlük yaşam maliyetlerindeki artışın gençlerin kendi ayakları üzerinde durmasını zorlaştırdığını ortaya koydu.

#4
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

Birçok genç, düzenli bir gelire sahip olsa bile temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği için ailesinden maddi destek almaya devam ediyor.

#5
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

GENÇLERİN AİLE EVİNDEN AYRILMA YAŞI YÜKSELDİ Uzmanlar, son yıllarda dünya genelinde gençlerin evden ayrılma yaşının yükseldiğine dikkat çekiyor.

#6
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

Artan konut maliyetleri ve iş piyasasındaki belirsizlikler nedeniyle Z kuşağının önemli bir kısmı, ekonomik nedenlerle ailesiyle yaşamayı sürdürüyor.

#7
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

Araştırma sonuçları, finansal bağımsızlığın yalnızca bireysel gelirle değil; barınma, eğitim ve yaşam maliyetlerinin dengelenmesiyle mümkün olabileceğini gösterirken, gençlerin ekonomik geleceğine ilişkin endişelerin de arttığını ortaya koyuyor.

#8
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!

Ayrıca genel araştırmalara göre ise; Z kuşağı, kendinden öncekinden daha başarısız olan ilk kuşak olarak gözlemlendi./ kaynak: yasemin.com

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