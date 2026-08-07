Tarihte ilk kez oluyor: Kendinden öncekinden daha başarısız!
Son dönemde yapılan araştırmalara göre, Z kuşağının yüzde 64'ü ailelerine maddi olarak bağımlı olarak yaşıyor.
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Son dönemde yapılan araştırmalara göre, Z kuşağının yüzde 64'ü ailelerine maddi olarak bağımlı olarak yaşıyor.
ABD'de bir şirket olan Wells Fargo'nun araştırmasına göre; Artan yaşam maliyetleri, yüksek kira fiyatları ve düşük alım gücü gençlerin finansal bağımsızlığını geciktiriyor.
Dünyada konomik koşulların giderek zorlaşması, gençlerin finansal bağımsızlık kazanmasını her geçen gün daha da güçleştiriyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Z kuşağının yüzde 64'ü maddi olarak ebeveynlerine bağımlı yaşamını sürdürüyor.
Araştırma, özellikle yükselen kira fiyatları, eğitim giderleri, enflasyon ve günlük yaşam maliyetlerindeki artışın gençlerin kendi ayakları üzerinde durmasını zorlaştırdığını ortaya koydu.
Birçok genç, düzenli bir gelire sahip olsa bile temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği için ailesinden maddi destek almaya devam ediyor.
GENÇLERİN AİLE EVİNDEN AYRILMA YAŞI YÜKSELDİ Uzmanlar, son yıllarda dünya genelinde gençlerin evden ayrılma yaşının yükseldiğine dikkat çekiyor.
Artan konut maliyetleri ve iş piyasasındaki belirsizlikler nedeniyle Z kuşağının önemli bir kısmı, ekonomik nedenlerle ailesiyle yaşamayı sürdürüyor.
Araştırma sonuçları, finansal bağımsızlığın yalnızca bireysel gelirle değil; barınma, eğitim ve yaşam maliyetlerinin dengelenmesiyle mümkün olabileceğini gösterirken, gençlerin ekonomik geleceğine ilişkin endişelerin de arttığını ortaya koyuyor.
Ayrıca genel araştırmalara göre ise; Z kuşağı, kendinden öncekinden daha başarısız olan ilk kuşak olarak gözlemlendi./ kaynak: yasemin.com
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