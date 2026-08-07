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Son model F-35’lerin görüntüsü "Bu ne iş böyle" dedirtti! Tamamen pas tuttular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Son model F-35’lerin görüntüsü “Bu ne iş böyle” dedirtti! Tamamen pas tuttular

İran'a yönelik operasyonlarda 200 günden fazla savaş gemisinde konuşlandırılan F-35C savaş uçaklarının pas tuttuğuna dair görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

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#1
Foto - Son model F-35’lerin görüntüsü "Bu ne iş böyle" dedirtti! Tamamen pas tuttular

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir uçak gemisinden havalanan F-35C savaş uçağına ait yayınladığı görüntüler, uçakların dış kaplamasındaki korozyon ve yıpranma benzeri renk değişimlerini gözler önüne serdi.

#2
Foto - Son model F-35’lerin görüntüsü "Bu ne iş böyle" dedirtti! Tamamen pas tuttular

Defense Express'in haberine göre, ilk bakışta paslanmış ve gizlilik sağlayan özel kaplaması soyulmuş gibi duran F-35C'lerin bu görünümü, aslında agresif deniz ortamı ile zorlu hava koşullarının yol açtığı normal bir renk değişiminden kaynaklanıyor.

#3
Foto - Son model F-35’lerin görüntüsü "Bu ne iş böyle" dedirtti! Tamamen pas tuttular

200 günden uzun süredir limana yanaşmayan ve İran'a yönelik operasyonlarda aktif rol alan USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde konuşlanan savaş uçakları, uzun süreli seyir ve aralıksız görev şartlarından doğrudan etkileniyor. Uzmanlar, bu tür görsel değişimlerin büyük oranda kozmetik nitelikte olduğunu, uçakların gizlilik (stealth) niteliklerini ya da fiziksel bütünlüklerini olumsuz etkilemediğini ifade ediyor.

#4
Foto - Son model F-35’lerin görüntüsü "Bu ne iş böyle" dedirtti! Tamamen pas tuttular

Deniz şartlarındaki korozyon riskine karşı üretici firma Lockheed Martin, özel koruma programları ve güçlendirilmiş bakım prosedürlerinin devreye alındığını belirtiyor. Benzer bir durumun daha önce Orta Doğu’da görev yapan F-15E savaş uçaklarında da yaşandığı ve ABD Hava Kuvvetlerinin olayın yalnızca kozmetik bir etki olduğunu bildirdiği hatırlatılıyor. Ancak bu görüntüler sosyal medyada F-35'lerin 'mükemmel savaş uçağı' algısının tartışılmasına neden oldu.

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Yorumlar

hasel

SAVAŞ UÇAKLARININ BOYASI ÖZEL,üretimdir.Uçakta PAS olayı olmaması gerek.Oluyorsa,satılacağı için,önemsenmeden sürülmüştür.
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