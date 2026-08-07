Son model F-35’lerin görüntüsü “Bu ne iş böyle” dedirtti! Tamamen pas tuttular

Deniz şartlarındaki korozyon riskine karşı üretici firma Lockheed Martin, özel koruma programları ve güçlendirilmiş bakım prosedürlerinin devreye alındığını belirtiyor. Benzer bir durumun daha önce Orta Doğu’da görev yapan F-15E savaş uçaklarında da yaşandığı ve ABD Hava Kuvvetlerinin olayın yalnızca kozmetik bir etki olduğunu bildirdiği hatırlatılıyor. Ancak bu görüntüler sosyal medyada F-35'lerin 'mükemmel savaş uçağı' algısının tartışılmasına neden oldu.