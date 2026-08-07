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Artık rafa kalkmayacak: O müthiş haber geldi... Bütün şartlar tamam: Sörloth geliyor

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Artık rafa kalkmayacak: O müthiş haber geldi... Bütün şartlar tamam: Sörloth geliyor

Beşiktaş forvet listesinde yer alan Alexander Sörloth için önemli bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, Sörloth'u elden çıkarmak istiyor.

#1
Foto - Artık rafa kalkmayacak: O müthiş haber geldi... Bütün şartlar tamam: Sörloth geliyor

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş forvet arayışlarını sürdürüyor. Listesine Alexander Sörloth'u da ekleyen Beşiktaş bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Sörloth için önemli gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Artık rafa kalkmayacak: O müthiş haber geldi... Bütün şartlar tamam: Sörloth geliyor

Matteo Moretto'nun haberine göre, Atletico Madrid, Sörloth'u elden çıkarmak istiyor. İstenen bonservis 40 milyon euro. Sörloth, Süper Lig'de oynamaya hazır. Ancak kazançlı bir sözleşme karşılığında gelmeyi kabul edecek.

#3
Foto - Artık rafa kalkmayacak: O müthiş haber geldi... Bütün şartlar tamam: Sörloth geliyor

Tecrübeli golcü aynı zamanda Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.

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