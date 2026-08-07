Artık rafa kalkmayacak: O müthiş haber geldi... Bütün şartlar tamam: Sörloth geliyor
Beşiktaş forvet listesinde yer alan Alexander Sörloth için önemli bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, Sörloth'u elden çıkarmak istiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş forvet listesinde yer alan Alexander Sörloth için önemli bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, Sörloth'u elden çıkarmak istiyor.
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş forvet arayışlarını sürdürüyor. Listesine Alexander Sörloth'u da ekleyen Beşiktaş bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Sörloth için önemli gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Atletico Madrid, Sörloth'u elden çıkarmak istiyor. İstenen bonservis 40 milyon euro. Sörloth, Süper Lig'de oynamaya hazır. Ancak kazançlı bir sözleşme karşılığında gelmeyi kabul edecek.
Tecrübeli golcü aynı zamanda Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23