7 düveli dize getirişimizin 111. Yıldönümü: Tarihçi Yazar Ramazan Akbaş Anlattı: Çanakkale Deniz Savaşı Nasıl Kazanıldı?
Bugün, ‘Bir hilal uğruna” 250 bin şehit verdiğimiz, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un, “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?” dizeleriyle abideleştirdiği Çanakkale destanının 111. yıl dönümü. 7 düvelin acımasızca üzerimize saldırdığı Çanakkale’de imandan bir duvar ören Mehmetçik, şer imparatorluğu İngiltere’nin öncülüğünde bir araya gelen Fransa, İtalya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralyalı haçlı birliklerinin ümmetin izzet-i şerefini çiğneme girişimine, “Çanakkale geçilmez” diyerek geçit vermedi. Şükür duaları ve hamd secdeleriyle yad ettiğimiz Çanakkale Zaferi sadece şanlı milletimizin değil dünya tarihinin de seyrini değiştirdi.