HÜDA PAR: Bölge devletleri ABD askeri üslerini kapatmalıdır Çocukların favori oyuncağı testleri geçemedi! Tek tek raflardan toplatılıyor! 7 düveli dize getirişimizin 111. Yıldönümü: Tarihçi Yazar Ramazan Akbaş Anlattı: Çanakkale Deniz Savaşı Nasıl Kazanıldı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

7 düveli dize getirişimizin 111. Yıldönümü: Tarihçi Yazar Ramazan Akbaş Anlattı: Çanakkale Deniz Savaşı Nasıl Kazanıldı?

Bugün, ‘Bir hilal uğruna” 250 bin şehit verdiğimiz, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un, “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?” dizeleriyle abideleştirdiği Çanakkale destanının 111. yıl dönümü. 7 düvelin acımasızca üzerimize saldırdığı Çanakkale’de imandan bir duvar ören Mehmetçik, şer imparatorluğu İngiltere’nin öncülüğünde bir araya gelen Fransa, İtalya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralyalı haçlı birliklerinin ümmetin izzet-i şerefini çiğneme girişimine, “Çanakkale geçilmez” diyerek geçit vermedi. Şükür duaları ve hamd secdeleriyle yad ettiğimiz Çanakkale Zaferi sadece şanlı milletimizin değil dünya tarihinin de seyrini değiştirdi.

 18 Mart 1915’te gerçekleşen Osmanlı’nın muazzam zaferi sonrası Çarlık Rusya yıkıldı, haçlı ittifakı büyük bir darbe aldı ve en önemlisi de emperyalistlerin topraklarımızla ilgili kirli hevesleri kursaklarında kaldı.

Bu kapsamda tarihçi yazar Ramazan Akbaş, Çanakkale Deniz Savaşı’nin seyrini değiştiren kritik anları ve zaferin arka planını anlattı. Akbaş, 3 Kasım 1914’ten itibaren düşman donanmasının Çanakkale Boğazı girişini yoğun bombardıman altına aldığını, özellikle 17, 25 ve 26 Şubat saldırılarında tabyaların büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Birleşik İngiliz ve Fransız donanmasının, devasa savaş gemileriyle büyük saldırı öncesinde uygun hava şartlarını beklediğini belirten Akbaş, Mehmetçiğin ise tabya ve bataryalarda her an teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Rumi takvime göre 5 Mart, miladi takvime göre ise 18 Mart sabahında, yaklaşık 100 parçalık düşman donanmasının savaş düzeninde boğaza yaklaştığının rapor edildiğini aktardı.

Akbaş’ın anlatımına göre, düşman donanması saat 11.30 sularında yoğun bombardımana başladı. “Adeta bir ateş tufanı yaşanıyordu” diyen Akbaş, tüm tabyalarda askerlerin abdest alarak ve ezanlar eşliğinde savunmaya hazırlandığını belirtti.

Savaşın kırılma noktalarından birinin, Nusret Mayın Gemisi tarafından 10 gün önceden boğazın en geniş yerine döşenen 26 mayın olduğunu söyleyen Akbaş, bu mayınların düşman tarafından tespit edilemediğini vurguladı. Fransız zırhlısı Bouvet’nin bu mayınlara çarparak kısa sürede batmasının, savaşın seyrini değiştirdiğini ifade etti.

Ardından Osmanlı topçusunun yoğun ateşi altında kalan düşman gemilerinin büyük kayıplar verdiğini belirten Akbaş, İngiliz HMS Irresistible ve HMS Ocean’ın da ağır hasar alarak battığını kaydetti. Özellikle Seyit Onbaşı’nın Rumeli Mecidiye Tabyası’ndan attığı top mermisinin Ocean gemisinin dümenini devre dışı bıraktığını ve geminin mayınlara sürüklenerek battığını söyledi.

Yaklaşık 7 saat süren çetin mücadelede düşman donanmasının 3 büyük gemisinin batırıldığını, 4 geminin ise savaş dışı kaldığını belirten Akbaş, “Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin zaferidir” dedi. Akbaş, sözlerini “Çanakkale Savaşı, milletimizin ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığı bir destandır” ifadeleriyle tamamladı.

İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber
Gündem

İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber

Açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıran haberi duyurdu. Bakan Kacır "T..
Katillerin maşası Müslümanın hasmı oldular: Siyonist plana gönüllü katılan İslam! ülkesi
Gündem

Katillerin maşası Müslümanın hasmı oldular: Siyonist plana gönüllü katılan İslam! ülkesi

İslam coğrafyasının kalbine hançer saplayan şer ittifakına bir halka da Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geldi. Kendi dindaşlarına ve ko..
İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı
Dünya

İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, gemide çıkan yangının ardından bakım ve onarım için Kızıldeniz’den ay..
Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi'
Siyaset

Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in seçilme sürecine ve İstanbul İl Binası'nın satın alımına ilişkin çok sert konuştu. ..
Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!"
Gündem

Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!"

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, Başkan Donald Trump’a sunduğu sert bir mektupla görevinden istifa ederek Washingt..
Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...'
Dünya

Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...'

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında gazeteci ve yazarlarla bir araya gelerek bölgedeki gelişmelere dair açı..
