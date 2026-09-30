Avrupa susuyor Türkiye konuşuyor: Mobil abone sayısı 100 milyonu devirdi

FİBER ALTYAPI UZUNLUĞU 720 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI: Fiber altyapının genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, “Geçen yılın aynı döneminde 637 bin kilometre olan fiber uzunluğumuz, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 13 artışla 720 bin kilometreye ulaştı.” ifadelerini kullandı. 5G GERÇEK KULLANICI SAYISI 44,2 MİLYONU AŞTI: Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5G gerçek kullanıcı sayısının 44 milyon 268 bin 946 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, ikinci çeyrekte 5G uyumlu cihaz sayısının ise 29 milyon 777 bin 164’e ulaştığını bildirdi. GENİŞBANT İNTERNET VERİ TRAFİĞİ YÜZDE 16,5 ARTTI: İnternet kullanımındaki artışın veri trafiğine de yansıdığını belirten Bakan Uraloğlu, “2025 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyon 507 bin 754 TByte olan toplam genişbant internet veri trafiği, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 16,5 artışla 26 milyon 217 bin 290 TByte’a çıktı.” dedi. MOBİL İNTERNET TRAFİĞİNDE YÜZDE 39,9 ARTIŞ: Veri trafiğinin sabit ve mobil dağılımını da değerlendiren Uraloğlu, “Sabit genişbant internet veri trafiğimiz yüzde 11,4 artışla 20,6 milyon TByte’a ulaşırken, mobil genişbant internet veri trafiğimiz yüzde 39,9 artışla yaklaşık 5,6 milyon TByte’a çıktı.” ifadelerini kullandı. SABİT TELEFON ABONE SAYISI 8,1 MİLYON: Sabit telefon hizmetlerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, 2026 yılının ikinci çeyreği sonu itibarıyla sabit telefon abone sayısının 8,13 milyon, sabit telefon yaygınlık oranının ise yaklaşık yüzde 9,4 olduğunu bildirdi. Uraloğlu ayrıca, sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ülkenin İngiltere, en fazla trafik alınan ülkenin ise KKTC olduğunu belirtti.