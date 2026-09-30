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Otomotiv
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Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Alman otomobil devi BMW, yeni nesil 3 serisi ailesini resmi olarak tanıttı.

#1
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Tasarımda elektrikli kardeşi i3 ile neredeyse birebir aynı dinamik siluetini paylaşan yeni 3 Serisi; uzun aks mesafesi, genişletilmiş çamurlukları ve gövdeye gömülü otomatik kapı kollarıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Kabin içinde ise 17.9 inçlik sürücüye dönük devasa ekranı ve ön cam boyunca uzanan BMW Panoramic Vision gösterge panelini barındıran yepyeni "BMW Panoramic iDrive" mimarisi yer alıyor.

#3
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Alman üreticinin yeni modeli, tamamen elektrikli i3 ile aynı tasarım anlayışından izler taşırken, teknik altyapısı açısından farklı bir yapıya sahip olacak.

#4
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

BMW’nin yeni 3 Serisi ile elektrikli i3 arasında tasarım benzerlikleri bulunsa da iki model farklı altyapılar üzerine geliştirildi.

#5
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

BMW 318: 156 hp güç ve 250 Nm tork üreten model, 48V kayış tahrikli starter jeneratörü desteğiyle 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor.

#6
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

BMW 320: Aynı 2.0 litrelik ünitenin geliştirilmiş versiyonuyla 211 hp güç ve 330 Nm tork sunarak 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede gerçekleştiriyor.

#7
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

'Neue Klasse' ailesinin son temsilcisi olan yeni model ilk etapta iki benzinli motor seçeneğiyle satışa çıkacak. Her iki motor da 48 volt hafif hibrit sistemle desteklenecek.

#8
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

BOYUTLARI BÜYÜDÜ, BAGAJ HACMİ AZALDI Yeni BMW 3 Serisi, önceki nesle göre büyüdü. Uzunluğu 4 bin 760 milimetreye ulaşan model, eski versiyondan 52 milimetre daha uzun.

#9
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Aks mesafesindeki artış arka yaşam alanına katkı sağlarken, bagaj hacmi 450 litreye geriledi. Bu değer, önceki nesle göre 30 litre daha düşük.

#10
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Yeni BMW 3 Serisi’nin giriş seviyesi 320 versiyonu, turbo beslemeli 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motorla geliyor.

#11
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

208 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bu motor, sekiz ileri otomatik şanzımanla arka tekerleklere güç aktarıyor. Modelin 0-100 kilometre/s hızlanması 7,4 saniye olarak açıklandı.

#12
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Serinin performans odaklı versiyonu M350 ise 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor kullanıyor. Bu versiyon 420 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor.

#13
Foto - Yeni halini görenler inanamadı: En çok satan model tanıtıldı!

Dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen M350, 0’dan 100 kilometre/s hıza 4,1 saniyede ulaşıyor ve maksimum 250 kilometre/s hıza çıkabiliyor.

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