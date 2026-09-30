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Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan tarafından geliştirilen yeni silah ilk kez ADEX 2026 Savunma Fuarı’nda ortaya çıktı. Silah özellikleriyle dikkat çekiyor.

#1
Foto - Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan bünyesinde geliştirilen ilk yerli eser olan "KASIRGA" dolanan mühimmatı, Bakü Expo Merkezi’nde kapılarını açan ADEX 2026 Savunma Fuarı’nda ilk kez sergilendi.

#2
Foto - Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor

KASIRGA, Azerbaycan’ın savunma ve teknoloji kabiliyetine önemli bir güç katacak.

#3
Foto - Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor

30 Eylül - 2 Ekim 2026 tarihleri arasında Bakü Expo Merkezi'nde gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026), Türk savunma sanayi teknolojilerinin şovuna sahne oluyor.

#4
Foto - Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor

Fuarın en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise Bayraktar Teknoloji Azerbaycan imzası taşıyan "KASIRGA" dolanan mühimmatı oldu.

#5
Foto - Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor

Bayraktar Teknoloji’nin Azerbaycan'daki üretim ve geliştirme vizyonunun ilk somut ürünü olan KASIRGA, kardeş ülkenin modern muharebe sahasındaki caydırıcılığını ve vurucu gücünü en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yüksek otonomi ve hassas vuruş kabiliyetine sahip olan dolanan mühimmat, bölgedeki teknoloji dengelerini değiştirecek bir aday olarak gösteriliyor.

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