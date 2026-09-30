Baykar'ın yeni silahı ortaya çıktı: Kasırga tozu dumana katmaya geliyor
Bayraktar Teknoloji Azerbaycan tarafından geliştirilen yeni silah ilk kez ADEX 2026 Savunma Fuarı’nda ortaya çıktı. Silah özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Bayraktar Teknoloji Azerbaycan tarafından geliştirilen yeni silah ilk kez ADEX 2026 Savunma Fuarı’nda ortaya çıktı. Silah özellikleriyle dikkat çekiyor.
Bayraktar Teknoloji Azerbaycan bünyesinde geliştirilen ilk yerli eser olan "KASIRGA" dolanan mühimmatı, Bakü Expo Merkezi’nde kapılarını açan ADEX 2026 Savunma Fuarı’nda ilk kez sergilendi.
KASIRGA, Azerbaycan’ın savunma ve teknoloji kabiliyetine önemli bir güç katacak.
30 Eylül - 2 Ekim 2026 tarihleri arasında Bakü Expo Merkezi'nde gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026), Türk savunma sanayi teknolojilerinin şovuna sahne oluyor.
Fuarın en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise Bayraktar Teknoloji Azerbaycan imzası taşıyan "KASIRGA" dolanan mühimmatı oldu.
Bayraktar Teknoloji’nin Azerbaycan'daki üretim ve geliştirme vizyonunun ilk somut ürünü olan KASIRGA, kardeş ülkenin modern muharebe sahasındaki caydırıcılığını ve vurucu gücünü en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yüksek otonomi ve hassas vuruş kabiliyetine sahip olan dolanan mühimmat, bölgedeki teknoloji dengelerini değiştirecek bir aday olarak gösteriliyor.
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