  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bitki uzmanları formülü açıkladı: Saksı dibine yarım bardak dökün: Etkisi müthiş! Kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında Şırnak yaylalarında yapılıyor yüzde yüz organik Filo Jet faciasında şok bilirkişi raporu: Tam bir denetimsizlik ve ihmal zinciri 30 Haziran 2027'de bitiyor... Mert Müldür Fenerbahçe'den bedava ayrılacak gibi duruyor 33 yaşındaki Lukaku ne alaka? Fenerbahçe'de Vlahovic tepkisi: Neden almadınız! Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor! Tarım Kredi’den 658 bin üreticiye destek 3 kez üst üste hedef alındı Dron saldırısına uğrayan gemi Trabzon’a geldi. Mısır ve Pakistan iki ülkeyi masaya davet etti Yeniden mutabakat çağrısı Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

İsrail ordusu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde işgal altındaki Batı Yaka 'da iki okulun bahçesine baskın düzenledi.

1
#1
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Havara Erkek Lisesi'nin bahçesine baskın düzenleyerek okul yönetimini Filistin bayrağını kaldırması için tehdit etti.

#2
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

Nablus'un kuzeybatısındaki Burka Erkek Lisesi'nin de çevresini kuşatan İsrail askerleri daha sonra okulun bahçesine girdi.

#3
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Öte yandan Batı Yaka 'nın Tubas kentinde İsrail askerlerinin baskını nedeniyle ders zili geç çaldı.

#4
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

WAFA'nın haberine göre Tubas Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü, İsrail askerlerinin düzenlediği baskın nedeniyle Akaba beldesindeki okullarda derslerin başlangıç saatinin bugün 09.00'a ertelenmesi kararı alındığını bildirdi.

#5
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

Batı Yaka 'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde 846 bin 289 öğrencinin ders başı yapacağı belirtiliyor.

#6
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

Filistin'de devlet ve özel okulların yanı sıra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı toplam 2 bin 537 okul bulunuyor.

#7
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

İşgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun baskın ve saldırılarına sahne oluyor.

#8
Foto - Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

Batı Yaka’da eğitim zulümle başladı Öğretmen beklenirken Siyonistler geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abbas

Dünya siyonistlerden kurtulacak. Az bir zaman kaldı İnşallah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi
Gündem

Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi

Gezi eylemleri sırasında Divan Oteli’nde yaşananlar ve yolsuzluk ile örgüt suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ö..
Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü
Dünya

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

İran’ın batısında yakıt yüklü tankerin karıştığı zincirleme kazanın ardından patlama meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki olayda 11..
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" ünvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi t..
Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştir..
UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23