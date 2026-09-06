Tekrar tekrar okumayın, bunları yapın... Üç turda metne hiç bakmadan...

Bunun sebebi tanıdıklık duygusudur. Bir metni ikinci kez okuduğunuzda cümleler size tanıdık gelir, göz akıcı biçimde ilerler, hiçbir yerde takılmazsınız. Zihin bu rahatlığı bilgiyle karıştırır. Oysa tanıdık gelmek, hatırlayabilmek demek değildir. Birini sokakta gördüğünüzde yüzünü tanırsınız ama adını çıkaramazsınız ya; okuduğunuz metinle kurduğunuz ilişki de çoğu zaman bundan ibarettir. Bir kitabı düşünün; severek bitirdiğiniz bir kitabı. Aylar sonra biri size "Senin okuduğun o kitap neydi, ne anlatıyordu?" diye sorduğunda aklınızda iki üç cümle kalır. Kitap kötü değildi aslında ve siz de dikkatsiz değildiniz. Sadece okudunuz; sonrasında hatırlamaya çalışmadınız, üzerine düşünmediniz, zihninizden yeniden geçirmediniz.