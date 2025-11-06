60 ay taksitle verilecek! Emlak Konut'tan faizsiz peşinatsız konut kampanyası

EPP’NİN 45 YILLIK TECRÜBESİYLE YENİ YAŞAM ALANI: KUZEY ADALAR Emlak Konut iştiraki olarak 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. (EPP), bugüne kadar 75 binden fazla konutun üretiminde aktif rol üstlendi. EPP, şimdi de ŞUA İnşaat iş birliğiyle Kuzey Adalar Projesi’ni hayata geçiriyor. EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner, projenin yalnızca bir konut yatırımı değil, aynı zamanda İstanbul’un yeni yaşam merkezi olma iddiası taşıdığını belirterek, “Kuzey Adalar; modern mimarisi, Adalar manzarası ve doğal çevresiyle İstanbul’un yeni yaşam merkezi olma iddiasını taşıyor” ifadelerini kullandı. ‘KUZEY ADALAR, MODERN MİMARİSİ VE 45 BİN m2 PEYZAJ ALANIYLA YENİ BİR YAŞAM SUNUYOR’ Kaplaner, 90 bin metrekarelik arsa üzerinde, 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe, 5 bin 200 metrekare sosyal tesis ve 132 mağazayla Kuzey Adalar’ın bölgenin en kapsamlı karma yaşam projelerinden biri olduğunu söyledi. Projenin Marmaray Yunus durağına yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 dakika, Adalar feribot iskelesine 5 dakika uzaklıkta konumlandığını aktaran Kaplaner, “Kuzey Adalar, E5 karayolu bağlantısıyla köprülere kolay erişim sağlıyor. Denizle iç içe, dinamik bir şehir yaşamı sunarken, çevresindeki eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve kamu binalarıyla da yüksek yatırım potansiyeli taşıyor” diye konuştu. Kapalı otopark, yüzme havuzu, spor tesisleri ve çocuk oyun alanlarıyla her yaş grubuna güvenli ve konforlu yaşam sunduğunu ifade eden Kaplaner, “Projemizde geniş daireler, bahçe dubleksleri, villalar, modern rezidanslar ve az katlı baza süitler yer alıyor. Her yaş ve beklentiye uygun konut tipleriyle aileler için huzurlu, yatırımcılar için kazançlı bir yaşam alanı oluşturduk” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Şu anda 300 dairenin satıldığı projedeki konut fiyatlarının 11 milyon liradan başlayarak 42 milyon liraya kadar çıktığı öğrenildi. Teslimlerin ise 2027 yılının sonunda başlayacağı bildirildi.