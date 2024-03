Bu imaret 2. Bayezid tarafından annesi Gülbahar'ın adına vakfedilmiş bir imarettir. 532 yıl önce vakfedilmiş bu imareti asli fonksiyonuna uygun olarak tekrar imaret olarak hizmet verecektir. Burada çocuk etkinlikleri olacak. Burada her gün musiki etkinliğimiz olacak. Tasavvuf musikisi, ilahi grubu, Tokat'ımızın bir tane devlet sanatçısı burada çocuklarımızı eğlendirmek için Hacivat Karagöz gösterisi yapacak. Ney taksimi yapılacak. Her gün bir etkinlikle misafirlerimizi kendilerini özel hissettireceğimiz bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Buraya iftar için gelen her misafirimiz restoran mantığıyla masalarımıza oturtturulacak. Kendilerine masalarında servisleri yapılacak. Güzel etkinliklerle Ramazan'ın aynı Osmanlı döneminde yaşatıldığı gibi Tokat'ımızda yaşatmak için elimizden gelenin gayreti göstereceğiz” dedi.