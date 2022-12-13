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Teknoloji-Bilişim
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500 milyar dolarlık dev yatırım!

2022-12-13 20:25:10
500 milyar dolarlık dev yatırım!

Pandemi sonrası ortaya çıkan çip sorununu çözmek için dev şirketler 2024'e kadar 500 milyar dolar yatırım yapacak.

#1
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Koronavirüs ile birlikte yarı iletken endüstrisi büyük bir yara aldı.

#2
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Görünen o ki bu kriz daha fazla sürmeyecek.

#3
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Tüm dünyada küresel çip sıkıntısı, etkisini hissettirmeye devam ediyor.

#4
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Özellikle 2020’nin başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve karantina süreci, yarı iletken üretimini de olumsuz anlamda etkiledi.

#5
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Dünyanın birçok yerinde uygulanan tam kapanma ve artan hastalıklar, tedarik zincirleri oluşmasına neden oldu.

#6
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Hal böyle olunca büyük teknoloji firmaları, ürünlerini piyasa sürmekte zorlandı.

#7
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Birçok üründe gecikmeler yaşandı ve hala sorunlar devam ediyor.

#8
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Yetkili kişilere göre ise bu sıkıntının geçebilmesi en erken 2025 olarak görülüyor.

#9
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Öte yandan büyük şirketler ve ülkeler, oluşan krizin atlatılması için yatırımlarını sürdürüyor.

#10
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Yarı iletken endüstrisi, 2024’e kadar 500 Milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

#11
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

SEMI bugün son üç aylık World Fab Forecast raporunda yarı iletken endüstrisinin orta ve uzun vadedeki planlarını gözler önüne serdi.

#12
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Rapora göre küresel yarı iletken endüstrisi, yeni fabrikalar için 500 Milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

#13
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Bahsedilen büyüme bu yıl içerisinde başlanan 33 yeni yarı iletken üretim tesisinin yanı sıra 2023’te başlanacak olan 28 yeni yarı iletken üretim tesisini de kapsıyor.

#14
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

SEMI başkanı ve CEO’su Ajit Manocha, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

#15
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

En son SEMI World Fab Forecast güncellemesi, yarı iletkenlerin ülkeler ve dünya çapında çok çeşitli endüstriler için artan stratejik önemini yansıtıyor.

#16
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Rapor, üretim kapasitesinin genişletilmesinde ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde devlet teşviklerinin önemli etkisinin altını çiziyor.

#17
Foto - 500 milyar dolarlık dev yatırım!

Sektörün uzun vadeli olumlu görünümü ile birlikte, yarı iletken üretimine yapılan artan yatırımlar, çok çeşitli ürün yelpazesinin yönlendirdiği seküler büyüme için zemin hazırlamak açısından kritik öneme sahip.

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