2022-12-13 20:25:10 500 milyar dolarlık dev yatırım!
Pandemi sonrası ortaya çıkan çip sorununu çözmek için dev şirketler 2024'e kadar 500 milyar dolar yatırım yapacak.
Pandemi sonrası ortaya çıkan çip sorununu çözmek için dev şirketler 2024'e kadar 500 milyar dolar yatırım yapacak.
Koronavirüs ile birlikte yarı iletken endüstrisi büyük bir yara aldı.
Görünen o ki bu kriz daha fazla sürmeyecek.
Tüm dünyada küresel çip sıkıntısı, etkisini hissettirmeye devam ediyor.
Özellikle 2020’nin başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve karantina süreci, yarı iletken üretimini de olumsuz anlamda etkiledi.
Dünyanın birçok yerinde uygulanan tam kapanma ve artan hastalıklar, tedarik zincirleri oluşmasına neden oldu.
Hal böyle olunca büyük teknoloji firmaları, ürünlerini piyasa sürmekte zorlandı.
Birçok üründe gecikmeler yaşandı ve hala sorunlar devam ediyor.
Yetkili kişilere göre ise bu sıkıntının geçebilmesi en erken 2025 olarak görülüyor.
Öte yandan büyük şirketler ve ülkeler, oluşan krizin atlatılması için yatırımlarını sürdürüyor.
Yarı iletken endüstrisi, 2024’e kadar 500 Milyar dolardan fazla yatırım yapacak.
SEMI bugün son üç aylık World Fab Forecast raporunda yarı iletken endüstrisinin orta ve uzun vadedeki planlarını gözler önüne serdi.
Rapora göre küresel yarı iletken endüstrisi, yeni fabrikalar için 500 Milyar dolardan fazla yatırım yapacak.
Bahsedilen büyüme bu yıl içerisinde başlanan 33 yeni yarı iletken üretim tesisinin yanı sıra 2023’te başlanacak olan 28 yeni yarı iletken üretim tesisini de kapsıyor.
SEMI başkanı ve CEO’su Ajit Manocha, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;
En son SEMI World Fab Forecast güncellemesi, yarı iletkenlerin ülkeler ve dünya çapında çok çeşitli endüstriler için artan stratejik önemini yansıtıyor.
Rapor, üretim kapasitesinin genişletilmesinde ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde devlet teşviklerinin önemli etkisinin altını çiziyor.
Sektörün uzun vadeli olumlu görünümü ile birlikte, yarı iletken üretimine yapılan artan yatırımlar, çok çeşitli ürün yelpazesinin yönlendirdiği seküler büyüme için zemin hazırlamak açısından kritik öneme sahip.
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