500 bin TL altı elektrikli SUV, satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti! 3 saatte tam 27 bin sipariş aldı
Çinli otomobil devi Chery’nin yeni elektrikli modeli QQ3, yaklaşık 441 bin TL’lik (10 bin dolar) şok başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğu ilk 3 saatte tam 27 bin ön sipariş alarak rekor kırdı. Özellikle genç kullanıcıları hedefleyen kompakt SUV, yapay zekalı sistemleri ve 420 kilometreye varan menziliyle uygun fiyatlı teknoloji arayanların yeni gözdesi oldu. Peynir ekmek gibi satan bu modelin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, Chery’nin bu agresif fiyat politikası rakiplerini şimdiden terletmeye başladı.