İran savaşı devam ederken, Türkiye komşu ülkeyle sessiz sedasız anlaştı: Yenisi açılıyor Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı! 'Bu fırsat kaçmaz' Orta Doğu yanarken Türkiye'den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı 500 bin TL altı elektrikli SUV, satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti! 3 saatte tam 27 bin sipariş aldı
500 bin TL altı elektrikli SUV, satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti! 3 saatte tam 27 bin sipariş aldı

Çinli otomobil devi Chery’nin yeni elektrikli modeli QQ3, yaklaşık 441 bin TL’lik (10 bin dolar) şok başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğu ilk 3 saatte tam 27 bin ön sipariş alarak rekor kırdı. Özellikle genç kullanıcıları hedefleyen kompakt SUV, yapay zekalı sistemleri ve 420 kilometreye varan menziliyle uygun fiyatlı teknoloji arayanların yeni gözdesi oldu. Peynir ekmek gibi satan bu modelin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, Chery’nin bu agresif fiyat politikası rakiplerini şimdiden terletmeye başladı.

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet hızla artarken, Chery’nin yeni modeli QQ3 kısa sürede yoğun talep topladı. Çin’de satışa sunulan model, ön siparişlerin başlamasının ardından ilk 20 dakika içinde 10 binin üzerinde sipariş aldı. Şirketten paylaşılan verilere göre araç için ilgi kısa sürede daha da arttı. İlk 2 saat içinde sipariş sayısının 21 binin üzerine çıktığı, ilk 3 saatte ise yaklaşık 27 bin ön siparişe ulaşıldığı belirtildi.

Şirket yetkilileri, QQ3 modelinin özellikle fiyatı ve kompakt tasarımıyla dikkat çektiğini belirtirken, ilk ön siparişlerin kısa sürede bu kadar yüksek olması, aracın kullanıcılar arasında ne kadar ilgi gördüğünü ortaya koydu.

QQ3’ün başlangıç fiyatı yaklaşık 68 bin 920 yuan (yaklaşık 10 bin dolar- 441 bin 132 TL) olarak açıklandı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketicilere hitap eden modelin bu nedenle kısa sürede yoğun talep gördüğü değerlendiriliyor. Kompakt hatchback model; teknoloji odaklı iç mekânı, büyük multimedya ekranı ve yapay zekâ destekli akıllı sistemleriyle dikkat çekiyor. Elektrik motoru seçenekleri 58 kW ve 90 kW güç sunarken, menzilinin 310–420 kilometre arasında değiştiği ve maksimum hızı 125 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Chery QQ3, tasarımı, teknolojik özellikleri ve elektrikli motoruyla özellikle genç kullanıcıları hedefleyen bir kompakt SUV olarak öne çıkıyor. Dış tasarımda tanıdık otomobil markalarından esinlenen çizgiler, QQ3’ün dikkat çekici ve çağdaş bir SUV olarak algılanmasını sağlıyor. Kısacası Chery QQ3, şehir yaşamına uygun, modern ve ekonomik bir elektrikli SUV arayan genç sürücüler için ilgi çekici bir seçenek olarak otomobil piyasasındaki yerini alıyor.

Elektrikli otomobillere yönelik talebin dünya genelinde hızla arttığı bir dönemde, QQ3 modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Türkiye’de satışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar

Ziya

Togh da bu sinif bisey cikarmali. Amiden buyuk.4 kisilik. 350+ menzilli. Parki kolay hizli sarji olan 3- 3.5 metre. Bence cok kisi alir. Sehir ici arabasi.
