500 bin TL altı elektrikli SUV, satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti! 3 saatte tam 27 bin sipariş aldı

QQ3’ün başlangıç fiyatı yaklaşık 68 bin 920 yuan (yaklaşık 10 bin dolar- 441 bin 132 TL) olarak açıklandı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketicilere hitap eden modelin bu nedenle kısa sürede yoğun talep gördüğü değerlendiriliyor. Kompakt hatchback model; teknoloji odaklı iç mekânı, büyük multimedya ekranı ve yapay zekâ destekli akıllı sistemleriyle dikkat çekiyor. Elektrik motoru seçenekleri 58 kW ve 90 kW güç sunarken, menzilinin 310–420 kilometre arasında değiştiği ve maksimum hızı 125 kilometreye kadar çıkabiliyor.