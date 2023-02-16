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50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı

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50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı

2023-02-16 10:08:23
50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı

Deprem bölgesindeki 387 bin bina incelendi. Yapılan son tespitlere göre depremlerden etkilenen illerde 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor. Bakan Kurum “Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz” dedi. Depremden etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre dün itibarıyla 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yapıldı. Çalışmalarda 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

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Foto - 50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı

HIZLA YIKILACAK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada "387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bin 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kurum'un verdiği bilgiye göre Adana'da toplam 5 bin 797 binada 106 bin 474 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Buna göre 46 binadaki 1074 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 3 İLDE 10 BİNDEN FAZLA Adıyaman'da ise 6 bin 108 binadaki 28 bin 265 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. Diyarbakır'da 520 binada yer alan 6 bin 69 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak açıklandı. Elazığ'da 587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. Gaziantep'te ise 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor. Hatay'da da 10 bin 911 binada bulunan 54 bin 468 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş'ta da 10 bin 777 bina acilen yıkılacak. Kilis'te 585 bina, 6 bin 599 bina, Osmaniye'de 2 bin 122 bina, Şanlıurfa'da 399 bina ağır hasarlı ve yıkık olarak kayda geçti.

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Foto - 50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR 7 BİN GÖREVLİ İNCELEME YAPIYOR Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisi, eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor. ARAÇLAR İÇİN DE HASAR ÇALIŞMASI BAŞLIYOR Kahramanmaraş merkezli depremden illerde zarar gören araçlar hasar tespiti için belirlenen alanlarda toplanmaya başlandı. Adıyaman'da depremde zarar gören araçların hasar tespiti için kentte belirlenen 3 alan, otoparka dönüştürüldü.

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Foto - 50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı

İFADE DE VERİLİYOR Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda görevli ekipler, moloz yığınları altında kalan araçları bulundukları yerden alarak belirlenen alanlara getiriyor. Trafik polislerince plaka, marka ve modeli belirlenen araçlar, hasar tespiti için bekletiliyor. Kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Diğer araçlar ise hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.

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