2023-02-16 10:08:23 50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı
Deprem bölgesindeki 387 bin bina incelendi. Yapılan son tespitlere göre depremlerden etkilenen illerde 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor. Bakan Kurum “Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz” dedi. Depremden etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre dün itibarıyla 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde inceleme yapıldı. Çalışmalarda 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.