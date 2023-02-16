50 bin bina yıkık ve ağır hasarlı

HIZLA YIKILACAK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada "387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bin 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kurum'un verdiği bilgiye göre Adana'da toplam 5 bin 797 binada 106 bin 474 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Buna göre 46 binadaki 1074 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 3 İLDE 10 BİNDEN FAZLA Adıyaman'da ise 6 bin 108 binadaki 28 bin 265 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. Diyarbakır'da 520 binada yer alan 6 bin 69 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak açıklandı. Elazığ'da 587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. Gaziantep'te ise 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor. Hatay'da da 10 bin 911 binada bulunan 54 bin 468 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş'ta da 10 bin 777 bina acilen yıkılacak. Kilis'te 585 bina, 6 bin 599 bina, Osmaniye'de 2 bin 122 bina, Şanlıurfa'da 399 bina ağır hasarlı ve yıkık olarak kayda geçti.