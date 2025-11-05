AA Giriş Tarihi: 5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği
Topkapı Sarayı’nda 500 yıldır hiç kesilmeden süren Kur’an-ı Kerim tilaveti, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nden bu yana aynı manevi atmosferde devam ediyor; Mukaddes Emanetler Dairesi, asırlık geleneğin kalbi olmaya devam ediyor. Daireye adım atan ziyaretçiler, 24 saat boyunca aralıksız yükselen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle karşılanırken, gelenek 5 asırdır bu kutsal mekanda kesintiye uğramadan yaşatılıyor. Dönüşümlü olarak 28 hafız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, asırlardır süren bir nöbetin sembolü olarak günün her saatinde yeniden hayat buluyor. Gece ve gündüz vardiyaları halinde nöbetleşe Kur'an tilavetini sürdüren her bir hafız, 45 dakikalık veya 1 saatlik periyotlarla okumalarını gerçekleştiriyor. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde her gün bir hatim tamamlanıyor, yıl boyunca 365 hatim indiriliyor. Yıl boyunca okunan 365 hatmin duası ise Osmanlı'dan günümüze uzanan bir gelenekle, Ramazan ayında düzenlenen "Destimal Töreni"nde yapılıyor.