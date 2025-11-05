5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği

Topkapı Sarayı'nın Medine-i Münevvere gibi olduğunu ifade ederek, "Burada Peygamber Efendimizin hırkası var. Uhud'da kırılan dişinin parçası var. Diğer peygamberlere ait olan eserler var ve bunun yanında yine ehlibeyte ait eserler de burada mevcuttur. Onları da burada tutuyoruz. Ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Bu daireye girişte, Mukaddes mekanlara girerken uygulanan uygulamayı yapıyoruz." şeklinde konuştu. Kocaman, aralıksız sürdürülen Kur'an-ı Kerim okuma geleneğine ilişkin, şunları söyledi: "Bu canlı sunum, Yavuz Sultan Selim döneminden başladığı için bugün de o geleneği sürdürmeyi biz ecdadın mirasçısı olarak vazife edindik. Bunu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yüz akıyla inşallah sürdüreceğiz. Biz bu mirası bugün yaşatıyoruz, yarın geleceğe taşımak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önce ziyaretçilerimiz Kur'an sesini dışarıdan duyuyorlar. Banttan bir sesmiş gibi düşünüyorlar. İçeriye girdikleri zaman hafızımızı karşılarında görünce biraz daha farklı bakış oluyor. Hakikaten yerli, yabancı, Müslim, gayrimüslim, herkes tarafından dikkatle, özenle dinleniyor. Kur'an okunduğu için bir hürmetle burada gezdiklerine şahit oluyoruz."