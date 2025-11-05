  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği

AA Giriş Tarihi:
5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği

Topkapı Sarayı’nda 500 yıldır hiç kesilmeden süren Kur’an-ı Kerim tilaveti, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nden bu yana aynı manevi atmosferde devam ediyor; Mukaddes Emanetler Dairesi, asırlık geleneğin kalbi olmaya devam ediyor. Daireye adım atan ziyaretçiler, 24 saat boyunca aralıksız yükselen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle karşılanırken, gelenek 5 asırdır bu kutsal mekanda kesintiye uğramadan yaşatılıyor. Dönüşümlü olarak 28 hafız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, asırlardır süren bir nöbetin sembolü olarak günün her saatinde yeniden hayat buluyor. Gece ve gündüz vardiyaları halinde nöbetleşe Kur'an tilavetini sürdüren her bir hafız, 45 dakikalık veya 1 saatlik periyotlarla okumalarını gerçekleştiriyor. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde her gün bir hatim tamamlanıyor, yıl boyunca 365 hatim indiriliyor. Yıl boyunca okunan 365 hatmin duası ise Osmanlı'dan günümüze uzanan bir gelenekle, Ramazan ayında düzenlenen "Destimal Töreni"nde yapılıyor.

#1
Foto - 5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği

Yavuz Sultan Selim Han döneminde, bizzat padişahın da yer aldığı 40 kişilik hafız heyeti tarafından yerine getirilen Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Kur'an tilaveti geleneği, asırlardır sürdürülerek bugün de aynı hassasiyetle devam ettiriliyor. 1517 yılındaki Mısır Seferi'nin ardından İstanbul'a getirilen kutsal emanetler, 508 yıldır Topkapı Sarayı'nda büyük bir özenle korunuyor. Emanetler arasında, Hazreti Muhammed'e ait Hırka-i Saadet, mektupları, kılıcı, Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, sakal-ı şerif ve ayak izi bulunuyor. Ayrıca, dört halifeye ve sahabeye ait kılıçlar, Kabe anahtarları, Hacerü'l Esved mahfazası gibi İslam dünyası için büyük anlam taşıyan eserler de burada sergileniyor.

#2
Foto - 5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Topkapı Sarayı'nın İstanbul'un tarihi kalbi olduğunu belirterek, dünyanın birçok yerindeki kıymetli eserlerin o dönem İstanbul'a taşındığını anlattı. İstanbul'un bir hilafet merkezi olması nedeniyle, mukaddes emanetlerin burada toplandığını belirten Kocaman, "Yavuz Sultan Selim, Hicaz bölgesini ve Mısır'ı fethettiği zaman, Mısır'da bulunan hilafeti ve Peygamber Efendimize ait olan emanetleri buraya taşımıştır. Yavuz Sultan Selim, 'Bana 39 hafız bulun, kırkıncı da ben olacağım.' der ve o gün başlatılan 24 saat Kur'an okuma geleneği bugün de devam etmektedir." diye konuştu. Kocaman, Osmanlı'nın, Hazreti Muhammed'e ait Hırka-i Saadet'in bulunduğu oda temizlendiğinde çıkan tozu dışarıya atmak yerine, bir kuyu açtırarak oraya döktüklerini anlatarak, "Ecdadın, Peygamber Efendimizin emanetlerine ve diğer emanetlere bakışı böyleydi." dedi.

#3
Foto - 5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği

Topkapı Sarayı'nın Medine-i Münevvere gibi olduğunu ifade ederek, "Burada Peygamber Efendimizin hırkası var. Uhud'da kırılan dişinin parçası var. Diğer peygamberlere ait olan eserler var ve bunun yanında yine ehlibeyte ait eserler de burada mevcuttur. Onları da burada tutuyoruz. Ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Bu daireye girişte, Mukaddes mekanlara girerken uygulanan uygulamayı yapıyoruz." şeklinde konuştu. Kocaman, aralıksız sürdürülen Kur'an-ı Kerim okuma geleneğine ilişkin, şunları söyledi: "Bu canlı sunum, Yavuz Sultan Selim döneminden başladığı için bugün de o geleneği sürdürmeyi biz ecdadın mirasçısı olarak vazife edindik. Bunu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yüz akıyla inşallah sürdüreceğiz. Biz bu mirası bugün yaşatıyoruz, yarın geleceğe taşımak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önce ziyaretçilerimiz Kur'an sesini dışarıdan duyuyorlar. Banttan bir sesmiş gibi düşünüyorlar. İçeriye girdikleri zaman hafızımızı karşılarında görünce biraz daha farklı bakış oluyor. Hakikaten yerli, yabancı, Müslim, gayrimüslim, herkes tarafından dikkatle, özenle dinleniyor. Kur'an okunduğu için bir hürmetle burada gezdiklerine şahit oluyoruz."

#4
Foto - 5 asırdır aralıksız devam ediyor: Topkapı Sarayı’nda Kur’an-ı Kerim geleneği

Mukaddes Emanetler Dairesi Hafızlarından Halil İbrahim Akgün, "Bizim milletimizin en farik vasıflarından biri de Peygamber Efendimize duyduğu aşktır. Aşk-ı Muhammedi'dir. Bu Aşk-ı Muhammediye'nin zirveleştiği bir mekanda vazife yapıyoruz. Bu aşkın, muhabbetin, sevginin görünür hale geldiği bir mekanda vazife yapıyoruz." dedi. Görevini icra ettiği esnada, tarifini kelimelerle ifade etmekte güçlük çektiği hisler yaşadığını anlatan Akgün, "Biz aslında geçmişle gelecek arasında bir köprüyüz. Ecdadımızdan, Yavuz Selim Han Hazretleri'nden aldığımız bu emaneti layıkıyla ifa etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu emanet bizde kalmayacak. Bizden sonraki nesillere de devredilecek." diye konuştu. Akgün, geleneğin 5 asırdır sürdürülmesine ilişkin, şunları söyledi: "Tarih boyunca devam eden bir gelenek, Allah'ın bir lütfu, keremi. Bu geleneğine biz ek olduk. Sadece mukaddes emanetlerin rahlesinde bulunmak dahi. Allah'a hamdolsun ki biz burada saatlerce, sadece gündüzü değil gecesinde de bulunabiliyoruz. Bunu büyük bir lütuf olarak değerlendiriyorum. Şükründen haiz olduğumu ifade ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu
Gündem

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

İstanbul'da diş hekimliği okuyan başörtülü bir üniversite öğrencisine ''Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi b..
PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu
Dünya

PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

Almanya'da 3 eyaletten yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen operasyonla, PKK adına bağış adı altında haraç toplayan terör örgütünün Hambu..
Ulaştırma Bakanı'nından "Hava sahasını kapatırız" tehditi. Yerdeki kriz havaya çıktı
Gündem

Ulaştırma Bakanı'nından "Hava sahasını kapatırız" tehditi. Yerdeki kriz havaya çıktı

ABD’de uçuşlar gecikiyor, havaalanlarında kuyruklar uzuyor. Uzmanlara göre durum her geçen gün daha tehlikeli hale geliyor. Ulaştırma Bakanı..
Türkiye'ye akın eden Rusların yeni tatil kararı 'yok artık' dedirtti
Ekonomi

Türkiye'ye akın eden Rusların yeni tatil kararı 'yok artık' dedirtti

Yaz aylarında Türkiye'ye akın eden Rusların tatil trendi değişti. Ruslar bu yıl uyku turizmi konseptine ilgi göstermeye başladı.
Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık
Dünya

Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık

Sudan’da insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu bir kadının, HDK askerlerine hitaben yaptığı konuşma..
Yeni açıklama: MHP'den Demirtaş'la ilgili tahliye kararı verilecektir! Üst düzey isminden Demirtaş mesajı
Gündem

Yeni açıklama: MHP'den Demirtaş'la ilgili tahliye kararı verilecektir! Üst düzey isminden Demirtaş mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Demirtaş'la ilgili AİHM kararına ilişkin "Kararda belirtilen ihlal giderilmek zorundadır. Dosya istinaft..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23