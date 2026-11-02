Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

Koutsodontis'in çarpıcı sözleri, Sakız sakinlerinin yaşadığı psikolojik baskıyı ve çaresizliği gözler önüne sererken, adalılar en temel anayasal haklardan biri olan sağlık ve ulaşım hizmetlerinin kış şartlarında kesintiye uğramasına karşı acil bir çözüm bekliyor. Projenin bu noktaya gelmesinde payı olan yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve ada halkının bu mağduriyetinin nasıl giderileceği merakla takip ediliyor.