Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz
Ülkedeki kritik noktadaki ulusal havaalanının dört ay süreyle kapatılacak olması ortalığı karıştırdı. Sağlık çalışanları yetkilileri "Türkiye'ye gideriz" diyerek tehdit etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ülkedeki kritik noktadaki ulusal havaalanının dört ay süreyle kapatılacak olması ortalığı karıştırdı. Sağlık çalışanları yetkilileri "Türkiye'ye gideriz" diyerek tehdit etti.
Star'da yer alan habere göre, Yunanistan'ın 50 binin üzerinde bir nüfusa sahip Sakız (Chios) Adası'nda, "Omiros" Havaalanı'nın pistini genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın projedeki başarısızlığı ve ardından gelen kapatma kararı adada büyük bir krize yol açtı. Alınan karar doğrultusunda havaalanının 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında 4 ay süreyle kapatılacak olması, yerel halkı ve sağlık çalışanlarını adeta ayağa kaldırdı.
THEMELİ S.A. adlı teknik şirket tarafından üstlenilen pist genişletme ve iyileştirme projesi planlandığı gibi ilerlemedi. Projedeki aksaklıklar ve başarısızlıklar kamuoyunda tepki çekerken, yüklenici firma ile Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) havaalanını kış aylarında tamamen kapatma kararı alması bardağı taşıran son damla oldu.
Adanın dış dünyaya açılan en önemli kapısının 4 ay boyunca ulaşıma kapatılacak olması, özellikle sağlık ve acil durum tahliyeleri konusunda yaşayan vatandaşları endişe ve öfkeye sürükledi.
Kapatma kararının adadaki sağlık hizmetlerini felç edeceğine dikkat çeken Sakız Hastanesi Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hemşire George Koutsodontis, yaşanan çaresiz duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
"Eğer umutsuz bir duruma düşersek, İzmir'e geçip orada vakalara bakmayı kabul edeceğiz. Eğer Yunan devleti başa çıkamazsa, hastaların hayatını her şeyin üstünde tutarız. Bırakın boğazlarını kessinler. Çeşme'ye, oradan da İzmir havaalanına, oradan da Atina'ya... Birinin hasta çocuğu olacak, uçağa binmeyecek mi, yoksa uçak gelmeyecek ve çocuğu burada mı bırakacaklar? Karşıya mı geçecekler? Bu pazarlık konusu değil."
Koutsodontis'in çarpıcı sözleri, Sakız sakinlerinin yaşadığı psikolojik baskıyı ve çaresizliği gözler önüne sererken, adalılar en temel anayasal haklardan biri olan sağlık ve ulaşım hizmetlerinin kış şartlarında kesintiye uğramasına karşı acil bir çözüm bekliyor. Projenin bu noktaya gelmesinde payı olan yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve ada halkının bu mağduriyetinin nasıl giderileceği merakla takip ediliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23