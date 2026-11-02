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Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

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Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

Ülkedeki kritik noktadaki ulusal havaalanının dört ay süreyle kapatılacak olması ortalığı karıştırdı. Sağlık çalışanları yetkilileri "Türkiye'ye gideriz" diyerek tehdit etti.

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Foto - Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

Star'da yer alan habere göre, Yunanistan'ın 50 binin üzerinde bir nüfusa sahip Sakız (Chios) Adası'nda, "Omiros" Havaalanı'nın pistini genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın projedeki başarısızlığı ve ardından gelen kapatma kararı adada büyük bir krize yol açtı. Alınan karar doğrultusunda havaalanının 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında 4 ay süreyle kapatılacak olması, yerel halkı ve sağlık çalışanlarını adeta ayağa kaldırdı.

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Foto - Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

THEMELİ S.A. adlı teknik şirket tarafından üstlenilen pist genişletme ve iyileştirme projesi planlandığı gibi ilerlemedi. Projedeki aksaklıklar ve başarısızlıklar kamuoyunda tepki çekerken, yüklenici firma ile Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) havaalanını kış aylarında tamamen kapatma kararı alması bardağı taşıran son damla oldu.

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Foto - Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

Adanın dış dünyaya açılan en önemli kapısının 4 ay boyunca ulaşıma kapatılacak olması, özellikle sağlık ve acil durum tahliyeleri konusunda yaşayan vatandaşları endişe ve öfkeye sürükledi.

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Foto - Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

Kapatma kararının adadaki sağlık hizmetlerini felç edeceğine dikkat çeken Sakız Hastanesi Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hemşire George Koutsodontis, yaşanan çaresiz duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

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Foto - Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

"Eğer umutsuz bir duruma düşersek, İzmir'e geçip orada vakalara bakmayı kabul edeceğiz. Eğer Yunan devleti başa çıkamazsa, hastaların hayatını her şeyin üstünde tutarız. Bırakın boğazlarını kessinler. Çeşme'ye, oradan da İzmir havaalanına, oradan da Atina'ya... Birinin hasta çocuğu olacak, uçağa binmeyecek mi, yoksa uçak gelmeyecek ve çocuğu burada mı bırakacaklar? Karşıya mı geçecekler? Bu pazarlık konusu değil."

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Foto - Avrupa ülkesinde sistem çökmek üzere: Hasta olursak Türkiye'ye geçeriz

Koutsodontis'in çarpıcı sözleri, Sakız sakinlerinin yaşadığı psikolojik baskıyı ve çaresizliği gözler önüne sererken, adalılar en temel anayasal haklardan biri olan sağlık ve ulaşım hizmetlerinin kış şartlarında kesintiye uğramasına karşı acil bir çözüm bekliyor. Projenin bu noktaya gelmesinde payı olan yetkililerin nasıl bir adım atacağı ve ada halkının bu mağduriyetinin nasıl giderileceği merakla takip ediliyor.

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