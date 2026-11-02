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Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!

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Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!

ABD’nin önce İsrail ile birlikte başlatıp, ardından tek başına sürdürdüğü İran’a yönelik saldırılar, ülkeyi resmen şizofren yaptı.

#1
Foto - Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!

. Küresel eşkıyanın saldırılarının ardından İran’dan gelen misilleme saldırıları ve karşılıklı tehditler, ABD kamuoyunda güvenlik endişelerini had safhaya çıkarırken, düşen jet sonrası Florida Valisi’nden gelen “Sanki füze düşüyordu” sözleri “İran, ABD’yi güvenlik manyağı yaptı. Her olayın ardından bir saldırı imasında bulunuyorlar” yorumlarına yol açtı.

#2
Foto - Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde meydana gelen özel jet faciasında 9 kişi hayatını kaybederken facianın ardından yaklaşık 600 kişi bölgeden tahliye edildi.

#3
Foto - Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!

Florida Valisi Ron DeSantis, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada olayın son derece yıkıcı olduğunu belirterek, "Bu felaket niteliğinde bir uçak kazasıydı. Sanki bir füze düşüyordu. Yol kenarında büyük bir krater bıraktı" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!

Uçağın yerleşim alanının hemen yanında bulunan Military Trail yolu yakınlarına çarpması sonucu zeminde derin bir çukur oluştu.

#5
Foto - Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!

Patlamanın etkisiyle uçak parçaları geniş bir alana dağıldı, çevrede yangınlar çıktı ve elektrik hatları zarar gördü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde yolun bir bölümünün çöktüğü ve enkaz parçalarının evlerin yakınlarına savrulduğu görüldü. DeSantis, ilk tespitlere göre yerde bulunan kişiler arasında ölü veya yaralı olduğuna ilişkin bir bildirim alınmadığını açıkladı.

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